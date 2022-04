L’ERT a disputé ses championnats individuels

Fondée en 1948 à l’instigation de Rodolphe Philippart, l’ERT célébrera son 75e anniversaire l’an prochain. Depuis 1991, c’est Didier Vigin qui en est le président. Il est secondé par le secrétaire général Jean-Louis Verdy, par le trésorier Steve Lemoine, par David Spileers, vice-président mais aussi coordinateur du challenge de régularité, par Johnny De Smyter et Claude Tasset, respectivement présidents de la commission des transferts et des classements.

Les clubs d’Anvaing et Don Bosco, qui accueillent régulièrement les championnats individuels, n’étant cette fois pas candidats, le comité de l’ERT décida d’octroyer leur organisation à la JTT Froidmont-Marcoc, qui avait dû annuler son tournoi de janvier en raison d’une panne de chauffage. Au terme de la journée, la satisfaction était logiquement de mise envers le club du président Delbecq.

Surprise et confirmation

Un quart des effectifs a pris part aux championnats. On notait la malheureuse absence de trois clubs, non représentés. Voici les résultats dans les séries qui comptent pour le challenge de régularité. Chez les non classés, on a eu la victoire de Logan Liétard devant Julien Nys, qui remporte le challenge de régularité. En séries E, victoire finale au challenge de régularité de Florent Cailleau, le jeune talent rumois en progression constante.

Chez les D6-D4, petite surprise avec le succès d’un comitard, David Spileers, qui est le responsable du… challenge de régularité, ce dernier étant gagné par Mike Alleman d’Estaimpuis. Chez les D2-D0, succès du "papy wiersien", Daniel Minet, le président du club. Steve Lemoine, d’Antoing, remporte le challenge. En C, Gauthier Lemaine l’a emporté devant son coéquipier froidmontois Philippe Boudry, également secrétaire du club et bénévole toute la journée. Gauthier s’impose dans le dernier tournoi après avoir été en finale à Antoing et également dans le dernier carré à Maulde, challenge qui a été gagné d’un tout petit point par Jean-Louis Verdy.

Dans les séries hors du challenge, chez les non classés et les jeunes, victoire d’Owen Lory, 9 ans, jeune prometteur du côté de Maulde. En féminines, Julie Fiévet, affiliée à Froidmont-Maroc, est promise, à 16 ans, à un bel avenir dans le ping. En vétérans, victoire pour Steve Lemoine, aussi vainqueur du challenge en séries D2-D0.

Après ce tournoi, il restait trois journées de championnat à disputer avant la clôture de la saison à la date du 21 mai au WAPI Tournai à Don Bosco, avec les demi-finales et la finale de Coupe et championnats de doubles.