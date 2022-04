Énorme coup de théâtre chez les Hérinnois

On n’est qu’à deux journées de la fin de la compétition et des remous internes ont été annoncés du côté du leader. Suite à des divergences d’opinions, le président Pierrot Detollenaere a remis sa démission. Et ce n’est pas tout puisque, dans la foulée, c’est l’entraîneur Steve Delgrange qui suivra le mouvement à l’issue de la saison. "En venant ici, j’ai essayé de faire grandir le club mais cela bloque à plusieurs niveaux. Certains ne veulent pas avancer, c’est donc avec regret que j’ai décidé de partir à la fin de la saison. Sportivement, tout se passe pourtant bien avec la première place au classement mais c’est plus au niveau de l’extra-sportif que ça me dérange."