Deux matches de préparation pour Néchin

Les espoirs de montée ne s’envolent pas pour autant puisque Néchin va pouvoir préparer sans pression le tour final, le calendrier les envoyant à Ellezelles avant d’accueillir le FC Tournai B. "Ce sont deux rencontres idéales afin de faire tourner l’effectif, remobiliser des garçons qui n’ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu ces dernières semaines. Ma priorité reste de relancer tout le monde pour être prêt dans deux semaines. Quoi qu’il arrive désormais, on sait que la saison est réussie puisque nous visions une place dans le Top 5. Les transferts ont d’ailleurs été réalisés sans parler d’une possible montée en P2 cet été même si on ne refuserait pas cette opportunité, poursuit un coach qui attend le feu vert pour commencer les travaux et améliorer ainsi les installations du club. On sait que cela avance, la Commune n’attend plus que la signature du ministre pour les subsides. Le bourgmestre et l’échevin des Travaux font le maximum et nous soutiennent. C’est très important de se sentir aidé à ce point."

On croise les doigts à Wez

En bas de classement, la lutte pour le maintien s’annonce particulièrement chaude car trois équipes veulent encore éviter le deuxième siège basculant. Du côté de Wez-Guignies, on a peut-être pensé un peu trop vite que la relégation était évitée et Sébastien Gardavoir est conscient que son équipe n’a plus vraiment son sort entre les mains malgré une treizième place actuelle qu’il faudra tenter de conserver: "Notre fin de championnat est vraiment compliquée puisqu’on accueille le Pays Blanc qui est déjà sacré mais qui a promis de jouer à fond jusqu’au bout, avant d’aller à Velaines. Ce qui m’inquiète, c’est qu’on s’est sans doute cru trop beau après nos victoires contre Ere B et Taintignies alors qu’il aurait fallu engranger quelques unités de plus, notamment contre Escanaffles. On est ensuite tombé contre de très belles équipes de Kain et de Rongy alors que nos concurrents directs renouaient avec la victoire. Je suis d’ailleurs assez inquiet de constater qu’Ere doit jouer des rencontres assez abordables contre Escanaffles et Ellezelles et peut désormais entrevoir le maintien."

Quoi qu’il arrive, le coach de Wez sait qu’un maintien ou une relégation auront à peu près les mêmes conséquences pour le club: "Vu le nombre de départs, il faudra absolument reconstruire, pas tout à fait de zéro mais quasiment. Les derniers résultats n’auront pas aidé à faire changer d’avis ceux qui se sont engagés ailleurs depuis le mois de janvier, mais on doit l’accepter. Malgré tout, on garde le moral et on aspire à finir la saison car on sent que tout le monde a vraiment besoin de souffler."