D1B: Des solutions existent pour la reprise de l’Excel Mouscron mais la direction reste silencieuse…

Pourtant, des solutions sont bien sur la table! Un groupe, où on retrouve notamment la Ville, l’IEG et Stéphane Pauwels, se bouge plus que jamais et dépense beaucoup d’énergie. Dans leur manche, ils ont des investisseurs prêts à prendre la main sur l’Excel. Mais malheureusement leurs efforts sont actuellement réduits totalement à néant…

La faute à qui?Ala direction bien sûr… On a longtemps cru que Gérard Lopez était l’un des plus gros freins. Mais selon des sources proches du Luxembourgeois, l’homme d’affaires ne veut tout simplement plus entendre parler des Hurlus. Tout ce qu’il attend, c’est que le club soit vendu pour un euro. Il l’a clairement signifié au club… Si cela bloque, c’est parce que les personnes hautement placées au REMfreinent des quatre fers. En refusant notamment de donner l’accès aux chiffres exacts des finances (NDLR: à Notélé, la bourgmestre a évoqué une dette de 3,5 millions). C’est pourtant obligatoire pour qu’un éventuel repreneur puisse réaliser ses calculs et voir si un investissement est raisonnable ou non.

Pourquoi agir de la sorte?Franchement, on a des difficultés à comprendre… Patrick Declerck, Paul Allaerts, et certainement d’autres, ont-ils des choses à cacher?Certainement… Pour se protéger, ils semblent prêts à tout. Même à faire couler un club… Quelle incompétence! Et quelle insulte à ceux qui se donnent pour trouver des solutions mais aussi, et surtout, à ceux qui sont employés par le matricule 216. Joueurs, staff, salariés, bénévoles ont eu un espoir lors de l’appel. Mais jour après jour, celui-ci s’amenuise… Car le temps presse. Il reste à peine une grosse semaine pour présenter un dossier sérieux face au C-Sar, le successeur de la CBAS. Sinon, ce sera au mieux un retour dans les divisions amateurs (la D2 ACFF avec trois points de retard). Mais cela risque d’être bien pire.

Quel gâchis pour le Futuro

Malgré ce contexte lourd, le staff va une nouvelle fois prouver qu’ils ont, eux, de vraies valeurs. Dès mardi, ils vont proposer des entraînements aux joueurs qui souhaitent garder la forme. Tout cela en ayant bientôt deux mois de salaires en retard.

Au Futurosport, on continue également à faire le boulot. Pour les 600 jeunes qui y sont inscrits, une solution doit être trouvée. Sinon, le gâchis serait énorme. Pour le REM qui commence à récolter les fruits du gros travail de fond avec quelques jeunes chez les pros. Mais la disparition du centre de formation hurlu serait aussi une catastrophe pour le football de Wallonie picarde! Il suffit de regarder le nombre d’anciens qui garnissent nos équipes régionales. Duyck et Houzé à Acren, Ba, Zé ou Gyde à Tournai, Petit à Molenbaix qui joue le titre en P1… On pourrait aussi citer Luingne qui vient d’atteindre l’élite provinciale avec pas mal d’anciens du Futuro… La possible disparition de l’Excel aurait vraiment des répercussions à tous les étages…