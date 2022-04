Camargue 1 préserve son statut au Cazeau

Match au sommet en division 1 entre Cazeau et Camargue 1. Six points hérinnois au premier bout sur une mauvaise pointe locale orientent la première série (7-10). Cazeau grignotera son retard mais ne peut toujours pas mener après dix bouts. Trois points templeuvois au dernier bout offrent le succès aux visités (5-3). Mais les Camarguais gardent leur sort en main à deux journées de la fin en gardant six unités d’avance au classement.