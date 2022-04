Bien que désormais sauvé, Dottignies veut poursuivre sur sa lancée

Ce sera d’autant moins le cas du côté de Moen qui sera le seul à jouer le tour final à l’issue de cette phase classique. Les hommes du coach Greg Vandenbulcke veulent ainsi continuer à engranger des points afin de s’assurer de la troisième place dans l’optique d’un éventuel repêchage. Il faudra battre le dernier de la série, Otegem ce samedi à 18h, lors du dernier match à domicile dans le cadre de la saison régulière. Sur papier, cela devrait être une formalité mais les Jaune et noir ne devront pas tomber dans la facilité et la suffisance. À noter que Moen possède sept points d’avance sur son plus proche poursuivant, Zwevegem.