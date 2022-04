"C’est dommage que l’on doive prendre des points contre Meslin! Si on avait déjà notre ticket en poche et nos voisins le sauvetage assuré, ça nous aurait permis de vivre un match plus paisible. C’est le football, que voulez-vous! On se doit de rester fidèles à nous-mêmes, en prenant un match à la fois. On va préparer le derby le mieux possible même si l’on devra se passer de Gortz à l’étranger pour son travail, Doclot suspendu et Deotto qui sera sans doute laissé au repos."

On sent l’entraîneur enghiennois un peu embêté mais son esprit de compétiteur ne lui permet pas de faire des concessions surtout quand il fait ses comptes et sait qu’il lui faut encore une victoire pour jouer les prolongations: "On reste sur trois partages d’affilée et dans ceux-ci, on aurait mérité de remporter un succès mais je m’empresse de dire qu’on est à notre place. Sans quelques bêtises de nos adversaires, on n’aurait pas gardé la seconde place aussi longtemps. Je crois que les derniers points qu’il nous manque seront les plus difficiles à récolter. Si on pouvait être un peu plus attentifs défensivement et plus adroits devant, ça nous faciliterait grandement la tâche. Ça fait plusieurs matches qu’on est mené, que l’on revient mais, un jour, l’élastique claquera. Maintenant, si on ne sait pas prendre les points nécessaires face à Meslin et à Tournai, on ne mérite pas de continuer d’autant plus que ça fait plus de dix semaines que l’on n’a plus été battus. Mon discours d’avant-match sera simple: les gars, on joue la première rencontre du tour final!"

Le point arraché lundi à Estaimbourg risque de peser lourd dans la balance: "On a pris les risques qu’il fallait pendant que notre adversaire essayait de tuer le match, le point est dès lors mérité. Chapeau aux joueurs… Je le lancerai si on se qualifie ce week-end tout en offrant un barbecue. Et je suis un homme de parole… D’ailleurs, je crois que certains vont se défoncer surtout pour ça", se marre Bernard Lenelle.

Ere savoure

La dernière place se jouera entre Estaimbourg, Obigies et Isières. Ere a d’ores et déjà composté son billet vu son meilleur nombre de victoires: "Qui l’aurait cru à deux matchs du terme? ,sourit Julien Collie. L e dernier objectif qu’il reste est de battre le nombre de points récolté par le club – 55 – tout en restant invaincus au deuxième tour. On se doit de prendre deux unités sur six, ce sera fait si on bat Herseaux dimanche."

Il faudra, comme d’habitude, jongler avec le sort de la P3 qui se rend à Escanaffles pour un duel essentiel: "On a montré qu’on pouvait battre tout le monde avec l’effectif dont on dispose, c’est une richesse pour le club…" Et grande nouveauté pour les Étoilés, ils joueront le tour final à fond: "Quel serait l’intérêt de mobiliser les joueurs dès le 5 juillet pour ne pas jouer sérieusement les prolongations de la saison? , continue Julien Collie. Un simple exemple: j’ai sélectionné Sylla qui n’avait plus joué depuis trois semaines et aurait pu décliner. Il a répondu de la meilleure des façons en inscrivant deux buts. Chouette mentalité! J’avais aussi demandé au club avant de resigner pour deux ans de pouvoir rester concerné jusqu’au bout en cas de qualification, elle arrive plus vite que prévu. Même si le parcours est ardu, je suis sûr que l’équipe actuelle fera bonne figure comme l’ont prouvé nos différentes rencontres de Coupe face aux P1. Il ne faut pas avoir peur de monter. Ce sera une belle expérience pour l’ensemble du club."

Pour continuer à espérer, Estaimbourg devra battre Péruwelz B, puis Ere. Ce n’est pas une mince affaire! Et que dire aussi du magnifique Obigies-Luingne avant Wiers?