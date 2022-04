Peupliers - RTC, un derby athois pour lancer les hostilités

Qui dit interclubs en séries nationales dit souvent des centaines de kilomètres à avaler pour les engagés. Toutefois, rien ne sera moins vrai lors de ce premier week-end en ce qui concerne les deux équipes athoises versées en Nationale 4. En effet, le RTC se déplacera chez son voisin des Peupliers, soit à moins de 1500 mètres de ses bases. " De quoi se plonger directement dans le bain", confirme Antoine Bodarwé, qui sera un des fers de lance du RTC. Classé B-15, le jeune homme a signé un début de saison tonitruant, épinglant déjà sept B-15.4 – le deuxième plus haut classement dans la hiérarchie belge – à son tableau de chasse. "Mais c’est toute l’équipe qui est costaude. Quasiment tous nos joueurs ont renseigné par le passé un classement supérieur Vu que nous alignons le maximum des points qu’il est possible de déclarer en N4, nous espérons bien nous qualifier pour le tour final. Pour ça, il faudra que les disponibilités des uns et des autres suivent. Mais si tout le monde est là, ça peut faire mal. "