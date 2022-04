Les locaux ont bien démarrémais ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but malgré les moments forts. Petit à petit, Geluwe est revenu dans la partie sans toutefois être dangereux." On a bien démarré mais on n’a pas profité du moment fort pour conclure , explique Greg Vandenbulcke. Pourtant, quand tu scores dans le premier quart d’heure, tu es parti! Je trouve que Geluwe en voulait un petit peu plus en première mi-temps. Ils ont fait plus d’efforts que nous. Il y a eu de la suffisance dans notre jeu après la qualification pour le tour final. On a apporté le danger depuis la gauche. Mais pas un centre n’est arrivé au bon endroit. À droite, on a été inexistant pendant toute la première période ".

Le score de 0-0 était donc logique. Le coach décidait alors de changer de tactique afin d’avoir plus de présence sur les seconds ballons. Mais cela n’a pas fonctionné comme espéré... Moen était dominateur et s’est créé des occasions trois étoiles. Mais la défense et le gardien adverses ont tenu la baraque pour arracher le point crucial pour leur sauvetage. "En deuxième, il y avait du danger des deux côtés mais cela n’a pas voulu rentrer. Je pense qu’on doit plus y croire et frapper au but. On n’a pas assez pris nos responsabilités. Les positions devant le but n’étaient pas bonnes non plus. On demande qu’il y ait un joueur un peu partout, premier poteau, deuxième zone, point de penalty et en récupération. Mais aujourd’hui, tout le monde était sur une ligne. C’est de la suffisance. Certains pensaient avoir raison. Mais le résultat du jour prouve le contraire. On ne doit pas jouer comme on le pense mais en équipe! J’ai voulu jouer avec deux "10" pour mettre plus de monde au deuxième ballon mais cela n’a pas marché".

Greg Vandenbulcke nourrit un peu de déception car il veut gagner tous les matchs de fin de saison. Car en cas d’élimination lors du tour final, un repêchage vers la P1 peut être effectué à partir du classement général. La consigne reste donc la même: il faudra s’imposer dans les deux dernières rencontres. Cela commence avec la réception d’Otegem ce samedi: "Je pense que s’il y a une équipe qui doit gagner aujourd’hui. On a eu les occasions mais il faut marquer... On devra rattraper ça samedi en l’emportant!"