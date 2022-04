Le "Girls Got Game" s'arrêtera à Leuze

" Nous essayons effectivement de développer notre pôle événementiel, explique Ben Sinot, le directeur technique des "Bleu et blanc". Dans ce sens, le "Girls Got Game" constitue une superbe opportunité et nous nous sommes directement portés candidats pour mettre en place une étape. L’événement met par ailleurs en lumière le basket féminin et offre aux familles une chouette journée de basket et de détente. Enfin, la ville de Leuze nous soutient et nous permet de profiter d’un outil sensationnel avec la Leuz’Arena."

Le DT leuzois souligne au passage le travail de Ludovic Hias, comitard responsable des jeunes au sein du club: " Nous réfléchissions depuis quelque temps à l’organisation de grandes manifestations sportives et c’est lui qui s’est chargé de nouer les contacts avec l’AWBB. À l’instar de tous les membres du comité, Ludo ne compte vraiment pas ses heures pour que notre club puisse grandir progressivement, sans brûler les étapes pour autant."

Confiance totale de l’AWBB

Les représentants de la fédération ont dû écarquiller les yeux en découvrant le somptueux complexe sportif leuzois. "Plusieurs d’entre eux sont venus visiter nos installations et nous ont dans la foulée attribué l’organisation des "Final Four" nationaux. À la mi-mai, nous pourrions ainsi accueillir dans la Leuz’arena des clubs comme Ostende, Charleroi et Courtrai chez les garçons (U21), ou Liège Panthers et Malines chez les filles (U14, U16 et U19). La confiance de l’AWBB renforce encore notre conviction et nous ne comptons pas en rester là."

En ce dimanche 1er mai de "Girls Got Game", plusieurs clubs de la région seront évidemment en lice pour tenter de rejoindre les finales qui auront lieu à Boom le 4 juin prochain. Parmi ceux-ci, on note la présence de Dottignies, de Silly, du TEF Kain, de Templeuve et bien sûr de Leuze, qui a déjà envoyé ses U14 sur les étapes de Mons puis Waremme. L’occasion pour elles de poser en compagnie de joueuses de D1 belge.

" C’est aussi ça le "Girls Got Game", une formidable vitrine pour promouvoir le 3x3 et le basket féminin. L’événement en est à sa troisième édition et chaque année, des Belgian Cats viennent soutenir le projet dans un cadre vraiment idyllique pour les jeunes basketteuses. Nous nous ferons un plaisir d’agrémenter la journée de petite restauration, château gonflable, etc. ", conclut Ben Sinot.

Sur le terrain ou dans les gradins, il y en aura pour tout le monde, joueuses et spectateurs!

Voici un résumé de ce qu’on peut lire sur la page officielle de l’AWBB: " Girls Got Game, ce sont des tournois de 3X3 organisés uniquement pour les filles (U10-U12-U14-U16)! Les règles officielles 3X3 sont appliquées mais sont adaptées pour les catégories U10 et U12. Un concours de shoot individuel est également organisé sur chaque étape. Les clubs qui n’ont pas assez de joueuses peuvent compléter leur équipe par des éléments issus d’un autre club, et un même club peut inscrire jusqu’à 3 équipes par catégorie par événement. Chaque finaliste de chaque étape régionale se qualifiera directement pour la grande finale organisée le 4 juin à Boom ou il y aura de superbes prix à remporter!" Les U10 et U12 investiront la Leuz’Arena de 9 à 13h, et les U14 et U16 enchaîneront jusqu’à 17h. Il reste encore des places disponibles dans toutes les catégories pour le tournoi leuzois du 1er mai.

Plus d’infos sur la page Facebook du BBC Leuze ou sur le site officiel de l’AWBB.

Cela fait une vingtaine d’années que l’Essor Templeuve a lancé le mouvement en planifiant son traditionnel tournoi de trois-contre-trois aux alentours des fêtes de fin d’année. Annulé deux fois pour les raisons que l’on sait, l’événement reviendra prochainement dans une version semi-nocturne le vendredi 24 juin au centre Culturo Sportif. Au lendemain de cette nouvelle édition, le 25 juin donc, le BBC Leuze organisera lui aussi son tournoi à la Leuz’Arena. Et l’on peut évidemment s’attendre à voir le "préposé au trois-contre-trois de l’AWBB", Selim Benaïssa, revenir très vite cet été avec une nouvelle coupe de la discipline pour les seniors, comme ce fut le cas en début de saison passée.