Ce ne sont pas moins de 389 athlètes jeunes et moins jeunes qui ont parcouru les allées du Château. Un nouveau record pour cette année de reprise! Un record dû avant tout au dévouement des organisateurs qui mettent les petits plats dans les grands pour accueillir leur public. Et pour ne rien gâcher, l’événement s’est déroulé sous un soleil radieux. Proche d’une journée estivale!

Au niveau du Challenges Jeunes (– de 12 ans ), 185 athlètes se sont bien amusés et furent bien récompensés par Madame la Cloche. Les lauréats furent: Jeanne, Maël, Aaron, Oliva, Dailron, Lucie, Miaa, Noah, Giulia, Lionel, Odile, Raphael, Noemie, Arthur, Émilie, Ulysse, Arielle, Tim, Solena, Dorian, Louise, Justin et tous les autres, bien sûr, sont retournés enchantés de cette manifestation.

Continuons notre tour des catégories. Chez les poussins – poussines 1 et 2 nous avons vu de très belles courses, dans une très bonne ambiance. Cette catégorie regroupe le plus grand nombre d’enfants sur cette course. Ils furent 42 à courir sur la distance de 250 m dans les avenues du parc.

Pour la suite du Challenge, le rendez-vous est donné le 1er mai à Béclers. Cela débutera sur le coup de 10h.

Dans la course du Mini-Challenge, on a une nouvelle fois eu le droit à une victoire de Kévin Flamme en 22’22’’. C’est son 2esuccès de la saison après Blaton. Il devance David Falce (+50 ) et Sebastien Colmant Midol (H35-50) du club organisateur. Chez les dames, on retrouve aussi une habituée sur la 1remarche: Virginie Dujardin en 26’25’’. La suite du podium: Marjorie Murez et Francine Vangoethem.