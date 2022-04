La Tournai Générale a encore cartonné

Naguère, le lundi de Pâques, on se retrouvait à Vaulx pour les traditionnelles Boucles valloises créées par André Pratte (de 1987 à 2005) et reprises dans le challenge de l’Acrho (Amicale des courses sur route du Hainaut occidental). Mais depuis 2012, le rendez-vous pascal est assuré par l’équipe de la Tournai Générale (Challenge Robin Sulmon) qui programme la traversée et la découverte de certains endroits de la ville comme on n’a pas l’habitude de les voir, tels les jardins de l’ancien séminaire de Choisel. L’Urban Trail de Tournai a en plus profité de superbes conditions ensoleillées. Ils ont été nombreux à en profiter puisque l’on a enregistré 1157 arrivées pour le classement de cette 9e édition, et même plus que les 1024 de 2017. Et pas loin des 1189 de 2018. Une superbe reprise après une interruption forcée en 2020 et 2021. La 8e édition avait rassemblé 1643 participants en 2019. Mais l’on sait que notamment sur les routes de l’Acrho, de nombreux habitués du Challenge, qui ont sans doute lâché prise lors du confinement, ont du mal à se remettre en route… On a d’ailleurs eu le bonheur d’en croiser pas mal lundi.