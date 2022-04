Débuts des interclubs dimanche: le Vautour va voler trop haut à son goût

Vaulx victime…de son palmarès

L’équipe valloise sera quasi exclusivement composée de jeunes joueurs formés en tout ou en partie au club, lesquels seront épaulés par Nick Beirnaert, qu’on ne présente plus dans le milieu du tennis régional. Faute de compétition, l’ancien joueur du top belge n’est aujourd’hui plus classé "que" B-4/6, loin de son véritable niveau. Mais fort de son expérience, Nick sait que c’est une redoutable épreuve qui attend ses ouailles. " Ils pourront dire qu’ils ont joué en N1, mais franchement, si c’est pour perdre 9-0 chaque semaine, ce ne sera pas une belle expérience. Il y a peut-être une équipe que nous pouvons à moitié accrocher dans notre poule, mais pour le reste, c’est mission impossible. J’aurais vraiment préféré voir ces jeunes en N3, où ils auraient pu rêver du titre. Apparemment, d’autres équipes, renseignant le même total de points que nous, évolueront en N2. C’est notre palmarès qui a penché dans la balance, paraît-il… C’est ridicule dans la mesure où les deux époques, celle de nos titres et l’actuelle, n’ont rien de comparable. "

En prenant le verre à moitié plein, on pourrait au moins se dire que cette épopée en N1 constituera une belle occasion pour ces jeunes de constater le chemin qu’il leur reste à parcourir s’ils veulent un jour titiller les tout meilleurs. " Mais ce chemin est long, très long, trop long, ". Ce dimanche, le Vautour reçoit Fayen-bois, qui peut aligner six joueurs ayant une expérience internationale, dont deux ex-top 300 mondiaux avec Julien Cagnina et Clément Geens. Voilà une montagne qui sera effectivement trop dure à franchir, même quand on s’appelle le Vautour.