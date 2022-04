P4C: Biévène B remonte un écart de deux buts face à Isières

En deuxième mi-temps, on a continué à avoir la maîtrise du jeu même si Isières restait dangereux en contres. Après notre égalisation, on aurait dû obtenir un penalty en toute fin de match sur une faute flagrante mais l’arbitre n’est pas intervenu alors que tout le monde l’avait vue ."

Le tour final, et puis s’en va…

Il reste à présent deux rencontres à jouer lors de cette phase classique contre Wodecq B et Thulin A, deux équipes de bas de tableau qui ont du mal à terminer la saison. On voit donc mal comment la 5e place pourrait échapper à Biévène B. " Sauf catastrophe, ça doit passer pour le tour final. Et puis, il sera temps pour moi de prendre un peu de recul avec le football, en tout cas en tant qu’entraîneur. La saison prochaine, je vais m’occuper de la coordination des jeunes à Wiers. Je cherchais un projet sportif intéressant et celui proposé dans ce club me plaît bien ."

Il y sera rejoint par son fils Théo qui a signé en tant que gardien. Deux bonnes recrues pour le club de Wiers qui verra prochainement ses installations s’agrandir.