P4A: Obigies B devra cravacher jusqu'au bout

Défaite lourde de conséquence dans l’optique du tour final puisque tout reste encore à faire. " Ça va se jouer jusqu’au bout car juste derrière nous, l’équipe de Brunehaut est revenue à un point. Le week-end prochain, on se rendra à Luingne. En cas de mauvais résultat, on devra gagner notre dernier match à domicile contre Brunehaut justement ." Obigies B a donc toujours son destin entre les mains. Quant à Molenbaix B, ce succès lors du derby renforce sa troisième place au classement. Même si mathématiquement, les protégés de Fred Agboton ne sont pas encore officiellement certains de jouer les prolongations, on voit mal comment il pourrait en être autrement.

Arnaud Liétard démissionne à Houtaing

Surprise du côté d’Houtaing où le coach Arnaud Liétart, qui avait pourtant été reconduit pour la saison prochaine, a remis sa démission la veille du match qui devait l’opposer à Escanaffles B. Sans entrer dans trop de détails, il commente cette décision. " Ce n’est pas le côté sportif qui m’a poussé à faire ce choix mais plutôt l’extra-sportif car je n’avais pas la même vision des choses que certaines personnes du club pour la saison prochaine. Je préfère donc m’arrêter maintenant plutôt que de m’énerver davantage. Je vais à présent prendre un peu de recul en me consacrant sur le brevet B que je suis en train de passer. Après, on verra ce que l’avenir me réservera. " En attendant, le match face aux Cellois a bien eu lieu avec un premier succès à la clé pour Frédéric Devuyst, le T2 qui devient T1. " On a bien dominé cette rencontre en ouvrant la marque avant la demi-heure. Escanaffles aurait pu revenir avant le repos mais on a pu compter sur notre gardien qui a arrêté un penalty. En deuxième mi-temps, on a réussi à faire le break assez vite, ce qui a permis de gérer la fin de match plus facilement car Escanaffles a ensuite baissé les bras ." Victoire méritée donc pour les Houtinois qui réalisent une belle troisième tranche. Quant à Fred Devuyst, il a déjà été confirmé pour la saison prochaine à la tête de l’équipe.

Malgré un début de saison en dents de scie, les Templeuvois n’ont jamais lâché le morceau. Sans faire de bruit, ils ont d’abord remonté la pente avant de s’installer définitivement sur le podium. Dimanche, après leur succès face à Thumaide B, ils ont assuré leur deuxième place au général et ce, à deux journées de la fin de la phase classique. Un bel exploit pour les gars de Laurent Baert. " Cette deuxième place, c’est la cerise des cerises sur le gâteau. C’est amplement mérité pour ce groupe solidaire qui n’a jamais rien lâché. La saison n’a pas toujours été facile pour le club, c’est donc une belle récompense car on aura le plaisir de recevoir lors du premier match du tour final. " Quant à son avenir, le coach ne se prononce pas encore. " Je me concentre d’abord sur ce tour final et ensuite, je verrai bien ce que je ferai la saison prochaine. "