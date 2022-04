P3B: Vaudignies peut préparer l'avenir sereinement

Après avoir connu un début d’année 2022 tonitruant, voilà quelques semaines que Vaudignies semble accuser le coup. Il est vrai que l’équipe n’a plus rien à gagner en cette fin de championnat. Si le maintien est assuré, la perspective d’atteindre le tour final s’est envolée suite à la défaite contre Hyon. « On en a tiré les enseignements et on profite de la fin de campagne pour lancer des jeunes en vue de la prochaine saison, explique le coach Remy Godfrin qui ne s’attendait pas à des miracles pour les dernières sorties. En partageant l’enjeu contre Wasmes, on a vu que nos jeunes se débrouillent bien mais manquent encore de maturité lors des moments importants. Pas question pour autant de négliger nos deux dernières sorties. Nous allons accueillir nos voisins de Chièvres pour un derby que nous voulons gagner avant de faire la fête avec nos supporters qui sont nombreux depuis quelques semaines à nous encourager. Il restera un dernier devoir ensuite contre Flénu mais nous avons déjà nos pensées dirigées vers la saison prochaine. »