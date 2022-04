P3B: Tout le monde est sain et sauf

À l’autre extrémité du classement, ce week-end Pascal devait permettre à Dottignies de se sauver contre Kain et/ou Estaimpuis. Les hommes de Damien Schiavone ont fait coup double pour remonter à la neuvième place avec dix victoires au compteur et sauver leur peau dans la division. Kain et Estaimpuis, qui affichent tous les deux neuf succès et possèdent par ailleurs un average positif sur St-Ghislain (7 victoires) pourront s’affronter tranquillement lors de la dernière journée.

Schiavone continuera à Dottignies

Le coach dottigien Damien Schiavone félicitait l’ensemble de son groupe en remerciant évidemment ses deux renforts de choix, prépondérants dans le salvateur bilan de cinq sur six ces dernières semaines: " Nous avons démarré parfaitement ces 80 minutes avec 30 points dans le premier quart face à Kain. Dix, seulement, ont suivi dans le deuxième, ce qui a permis à cette belle équipe kainoise composée de bons jeunes de revenir à un point au repos. Mes gars sont ensuite revenus des vestiaires animés de bonnes intentions pour contrôler et empocher trois premiers points.

Le lendemain contre Estaimpuis, j’avais douze motivés à inscrire sur la feuille pour seulement six dans les rangs visiteurs. Les Sang et or se sont bien battus mais n’ont pas fait le poids. Je ne peux que remercier mes deux vétérans, Ramon et Balasse, qui ont apporté beaucoup à l’équipe, et pas seulement en termes de chiffres." Damien Schiavone continuera, pour rappel, à coacher les deux équipes de la JS la saison prochaine.

Francis D’Haese, pour Estaimpuis concluait. " On devait être neuf mais finalement six. Merci et chapeau aux courageux mais c’était trop juste, comme chaque semaine …"