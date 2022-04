L’OTT s’offre le scalp de Nivelles

En N3, Basècles, a été battu logiquement (3-0). L'équipe s’est déplacée à Audenarde sans Léa Lefevre, sa libero habituelle. " C’est Marine Debevere qui a occupé le poste. Après un set pour se régler, elle s’en est remarquablement tirée. Se mettre ainsi au service de son équipe est remarquable , souligne Franck Vivier qui constante une baisse de régime chez ses troupes à cause d’une présence moindre en semaine. Malgré cela, je suis évidemment satisfait de la saison qui vient de se terminer pour nous. Engagés dans la meilleure série des nationales 3, on a bousculé certains clubs flamands au point d’en laisser un derrière nous. " Quant aux Lessinoises, bye ce week-end, elles n’en ont pas encore terminé puisqu’elles joueront leur dernier match contre Wingene dimanche prochain avant de rejoindre la promotion. Série où l’OTT a fait sensation en battant Nivelles, l’une des deux équipes assurées de monter (3-1). " Sur l’ensemble des deux matchs contre elles, on a récolté quatre points sur six. Mais elles ont été plus régulières et leurs anciennes de N2 ont fait parler leur expérience quand il le fallait. Avec probablement moins de blessées aussi ", analyse Thomas Dieu. Dans la même série, le Pays des Collines a gagné à domicile le match à ne pas perdre (3-0). Opposé à un Tchalou qui s’est présenté avec un groupe quasi exclusivement constitué d’espoirs de P2, le VPC n’a pas dû forcer pour empocher trois points qui lui permettent de croire au maintien. " On a eu tellement de malheurs qu’on ne va pas bouder notre plaisir ", sourit Laura Decottignies montée de P1 avec d’autres pour renforcer l’effectif. Enfin en P1, Basècles a subi la loi de la meilleure équipe de la série en s’inclinant 3-0 à Binche. " On a pourtant eu une balle de set dans le premier , souligne Jean-Bernard Detournay. Après, on se fait balader par Céline Laforge, toujours aussi impressionnante à la distribution ".