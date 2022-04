Le Skill assure l’essentiel en promotion

En promotion, le Skill a gagné à Farciennes sans vraiment convaincre (1-3). " Ce n’était pas terrible, même s’il nous manquait du monde , admet Victor Lefebvre. On s’est fait un peu peur au premier set où on a été perturbés par des deuxièmes mains tentées le plus souvent en dépit du bon sens et par leur jeu au filet pas vraiment académique. Heureusement la montée au jeu de Nathan Van Liefferinge au milieu du 2e set a dynamisé le groupe. Après, on a haussé notre niveau de service et tout est devenu plus facile ", admet le capitaine tournaisien.

Enfin, la P1 du Skill a profité de son déplacement à Elouges pour donner du temps de jeu à tout le monde (0-3) " Après un 1er set remporté par le six le plus souvent aligné cette saison, j’ai fait tourner mon effectif , précise Jean-Charles Kwittek. Parmi tous les essais, je pointerai celui de Dylan Vincart au quatre. Même si cela a été un peu compliqué pour lui en réception, il a appliqué les consignes devant en plaçant au filet quand il le fallait. Et ses services tendus ont bien embêté nos adversaires ".