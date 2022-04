Le long week-end profite à Estaimbourg et Ere

Anthony Renard l’Obigeois ne pouvait que regretter le scénario. " Nos dernières sorties contre Meslin et à l’Union n’avaient pas été formidables. On a fait une bonne première période mais on est retombé dans nos travers en ne réussissant pas à concrétiser. Depuis la reprise, on a perdu des points face à des adversaires à qui on n’avait rien concédé au premier tour. Ça va rester tendu jusqu’au bout pour le tour final et se jouer sur des détails, à nous de nous donner à fond à commencer par la réception de Luingne et puis on verra."

Coucou, les revoilou!

Quatre points sur six, le week-end d’Estaimbourg a été prolifique et permet aux hommes de Corentin Douterlungne d’envisager à nouveau le tour final: " On a notre sort entre les mains mais il faudra gagner nos deux dernières rencontres. Samedi à Meslin, vu les occasions, on mérite amplement notre succès. Lundi, on n’a pas eu beaucoup de possibilités face à Enghien, c’est dommage d’avoir concédé l’égalisation en fin de partie. j’ai aussi senti un peu de fatigue. On a toujours voulu être au tour final, l’occasion est idéale mais il faut conclure."

Un petit point sur six possibles, le moins que l’on puisse dire, c’est que Jonathan Labie était un peu déçu même s’il avait devant lui deux solides adversaires. " On n’a pas à rougir de nos deux prestations même si elles ne ramènent qu’un point. On a fait un gros match samedi sans créer beaucoup de danger devant le but adverse. Face à Templeuve aussi on a plutôt bien tiré notre épingle du jeu même s’il a fallu attendre la fin du match pour égaliser méritoirement. J’espère que cette unité sera précieuse au décompte final. "

Il y a parfois de curieuses coïncidences, le week-end nous en a encore donné l’illustration avec cet Ere-Péruwelz B coaché par Jonathan Krys et arbitré par… Miguel Lionaise encore sur le banc péruwelzien la semaine passée: " J’ai hésité à aller voir le match mais comme mon fils Evan joue, j’ai quand même pris la route. Mon ex T2 Edwin Malice m’a signalé qu’il n’y avait pas d’arbitre. Je me suis mis au service du jeu en acceptant de prendre le sifflet tout en précisant que je ne voulais aucun commentaire venant du banc visiteur. Je pense avoir bien arbitré. C’est un peu bizarre de voir les choses de cet angle-là mais c’est ainsi. Avec une demi-équipe de P1 – il restait trois titulaires et trois autres sur le banc de mon ancienne équipe – Jonathan Krys n’a pas fait mieux que moi ", constate Miguel.