En inversant le match, Anvaing est passé en mode tour final !

L’Union-Warcoing se battra, elle, pour éviter la place de barragiste. Son revers dominical alors qu’elle avait ouvert le score l’y oblige. Mais en face, Anvaing a retrouvé le droit chemin: " Après avoir perdu contre Enghien alors que notre participation au tour final était assurée, on a laissé quelques joueurs au repos et le groupe a logiquement décompressé, reconnaît Michaël Browaeys. C’est terminé, on veut retrouver notre statut de dauphin de Luingne. " Les sept points sur neuf montrent le retour en forme de l’AC. " Depuis Estaimbourg, on a resserré les boulons, ça m’a rappelé le déclic connu à Enghien au premier tour. L’esprit de groupe est à nouveau présent même si les terrains très secs ne nous permettent pas de jouer comme on voudrait. On va récupérer quelques joueurs, le jeune Dendauw fait de bonnes prestations, boosté par le penalty que lui a offert contre Meslin notre tireur maison Nathan Mahée. Depuis, le gamin est lancé!"