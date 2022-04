Cuvée millésimée au TC Dottignien

En plus d’un score plus qu’honnête pour le club familial qu’est le TCD, le président Stroot peut s’enorgueillir d’avoir accueilli quelques très beaux joueurs qui ont, forcément, fait de beaux vainqueurs. On épinglera notamment le titre du jeune joueur local Raphaël Legrain en messieurs 3, ou encore le triomphe du Mouscronnois Clément Wauters en messieurs 4, catégorie dans laquelle il ne devrait pas faire de vieux os.

Deux enfants du pays en finale du messieurs 2

Pas de finaliste "maison" dans la catégorie-reine, le simple messieurs 2, le local Benoît Decamps s’étant arrêté en demi-finale, mais un bon parfum dottignien tout de même. Les finalistes, Théo Liagre et Vincent Reynaert, ont ainsi tous les deux été affiliés à Dottignies étant plus jeunes, et résident d’ailleurs toujours dans le village mouscronnois. C’est finalement Théo Liagre, affilié aux Peupliers Ath, qui s’est imposé, prenant ainsi sa revanche après la demi-finale épique qui avait vu Vincent émerger il y a quelques semaines sur les courts du TC Mouscron.

Une dernière répétition réussie donc pour le club et tous ces joueurs à quelques jours des interclubs. " Pour lesquels nous alignerons sept équipes, reprend le président Stroot. Un chiffre semblable à celui des années précédentes, période pré-Covid comprise. "

Et à l’heure actuelle, un club qui se maintient, c’est un club qui vit bien.