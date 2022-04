Bien que titré en P3A, le Pays Blanc jouera le jeu jusqu'au bout

Décrocher le titre en apprenant les résultats des concurrents directs n’a pas la même saveur que d’aller chercher une victoire décisive sur le terrain mais les Antoiniens ont malgré tout fêté le titre ce dimanche après le partage de la Squadra à Escanaffles. " Nous n’étions qu’une vingtaine mais nous nous sommes réunis pour faire la fête avant de terminer au restaurant. Si le titre tombe de façon assez inattendue, il fait le plus grand bien à l’équipe qui s’est battue de bout en bout et a fait honneur à son statut de favori de la série ", explique le coach Steve Artisien qui ne cache pas son soulagement de pouvoir terminer la saison sans la moindre pression. " On ne s’est jamais caché. Le titre était clairement l’objectif d’une équipe qui a été attendue partout. La série était compliquée et nous sommes tombés sur des adversaires valeureux, Néchin et la Squadra en particulier, qui nous ont mené la vie dure jusqu’au bout. "