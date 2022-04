P1: Un Pays...Blanc d'inquiétude !

Molenbaix a longtemps cru qu’il passerait en tête de la série. Il s’en est fallu de quelques secondes à Monceau où Le Rœulx a bien failli causer la surprise. L’essentiel est de rester au contact avant un week-end crucial. "Nous avons connu un relâchement total après le 2-0", reconnaît Cyril Morain. "On a essayé de s’amuser après avoir respecté les consignes du coach durant le premier quart d’heure. Malheureusement, on a encore beaucoup gaspillé. Sans nous mettre à l’abri, nous étions sous la menace d’un retour de Biévène. Place maintenant au Pays Blanc où ce ne sera pas évident mais on va se préparer pour ce rendez-vous."

Six équipes dans un mouchoir de poche

Biévène termine la compétition avec honneur. Certes, il n’a rien pu faire à Molenbaix mais il s’est battu jusqu’au bout. "Nous avons été pris à froid, craignant l’avalanche, analyse Ronny Roelen. Mais nous sommes pas parvenus à faire jeu égal, évitant le pire. Je félicite mes joueurs pour leur caractère. Ils n’ont pas laissé aller, n’ont pas joué avec un bloc bas. Malheureusement, je n’ai plus l’effectif suffisant pour réaliser ce que j’aimerais faire."

Péruwelz n’a plus rien à attendre de ce championnat. Les jeunes évacuent les affaires courantes sans être nécessairement récompensés. "Gilly est une équipe contre qui nous pouvions accrocher quelque chose, assure Thierry Rosvelds. Mais nous sommes encore trop tendres dans les duels, pas assez présents sur les deuxième et troisième ballons. Si les erreurs individuelles persistent en défense, il faut aussi souligner les bonnes combinaisons offensives et les belles constructions. Seul le résultat est décevant ce dimanche."

La seule véritable déception du week-end frappe le Pays Blanc, contraint au nul chez la lanterne rouge après avoir mené 0-2. Gwen Rustin ne décolérait pas. "Nous pouvions éviter une fin de championnat stressante. Mais après le 0-2, on rate l’occasion de tuer la rencontre. Et puis, nous retombons dans nos travers. Défensivement, on hésite, on trifouille. On laisse Morlanwelz marquer deux fois sur quatre occasions sur le match! Quant à nous, on a loupé tout ce qu’on voulait. Même à deux contre le gardien, on se permet encore de rater des buts tout faits. Un poteau s’est aussi dressé sur notre chemin mais nous avons hérité de suffisamment d’occasions pour gagner ce match. Nous voilà à deux points de la descente avec six équipes dans un mouchoir de poche."