Soirée de gala pour clôturer une belle saison à la Squadra Mouscron

Halle-Gooik, c’est la référence en matière de futsal belge. Inutile de préciser qu’on ne s’attendait donc pas à voir les Mouscronnois créer un exploit tant l’écart entre les deux planètes est immense. Et pourtant, ils ont préparé cette dernière journée de compétition avec le sérieux habituel qu’on leur connaît. D’abord impressionnés par la stature de leur prestigieux adversaire, les Hurlus débutaient mal la rencontre en encaissant rapidement trois buts. Ensuite, ils ont commencé à sortir la tête hors de l’eau en allant régulièrement titiller la défense visiteuse. Au repos, le marquoir affichait logiquement 1-6, avec un but de M. Greco côté local. Mais on sentait les hommes de Nicolas Greco libérés à l’idée de profiter de cette dernière soirée de futsal. Même scénario après la pause avec une formation bruxelloise respectueuse qui allait régaler les nombreux spectateurs par quelques actions rapides et limpides. " C’est sûr qu’il y a encore un monde de différence entre eux et nous. De notre côté, on est arrivé au maximum de l’amateurisme et encore une fois, on a réussi à se sauver avec nos propres moyens pour la septième année consécutive ." Un avis que partage le président, Salvatore Greco. " On a gagné notre pari de se sauver avec nos jeunes, ce qui était loin d’être évident. On va poursuivre notre travail dans la continuité la saison prochaine, tout en apportant quelques changements pour étoffer le noyau. "