La première mi-temps est dominée par Pommeroeul qui galvaude un festival d’occasions franches. Contre le cours du jeu, Enghien ouvre la marque sur un corner de Termolle repris en demi-volée par Weber au second poteau.

Les locaux prennent le dessus physiquement après la pause. À l’heure, un long ballon permet à Borremans de partir sur son flanc et de remporter ensuite son duel avec le portier. Dix minutes plus tard, Weber reprend un centre venant de la gauche de Termolle pour le 3-0, avant que Denis lobe le gardien dans un cafouillage. Victoire pour les plus réalistes.

Casteau B – Wodecq B 8-0

Wodecq n’a rien pu faire face au jeu technique de Casteau qui a dominé les débats de bout en bout. L’expérience des remplaçants de Wodecq a permis de limiter la casse en seconde mi-temps.

Flobecquoise – Ghlin A fft

Flobecq conforte sa quatrième place grâce à la défaite d’Espanola face à Baudour et grâce au forfait de Ghlin qui n’a pas pris la peine de prévenir de son absence.

Biévène B – Isières B 2-2

Début catastrophique pour les locaux qui encaissent deux buts signés Famelart et Cherpion alors que l’on joue à peine depuis dix minutes. La réaction locale ne se fait pas attendre puisqu’à la demi-heure, Terlaeken relance le derby. Biévène insiste après le repos et revient à hauteur de son adversaire par Sainthuile sur coup franc. Biévène aurait mérité d’obtenir un penalty dans les arrêts de jeu pour une faute flagrante mais l’arbitre en a décidé autrement. Deux belles équipes pour un beau derby.