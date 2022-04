C’est 1-1 à la paus eavec une reprise de Galiegue à la 5e et un effort personnel de Verkest. Les locaux accélèrent le jeu à la reprise. A l’heure, Galiegue passe en revue la défense kainoise et place un magnifique lob, juste avant que Moulron conforte les siens sur un corner tiré par Lechantre.

Brunehaut B – Rumes 0-2

Rencontre fair-play entre deux équipes du haut. Brunehaut aurait pu prendre l’avantage en première mais manque de réussite sur un tir de Williame et sur un duel manqué de Beukenne. La seconde période est à l’avantage de Rumes qui ouvre le score à l’entrée du dernier quart d’heure sur un corner de Detournay repris de la tête par Ogé. Après un face-à-face manqué de Godart pour Hollain qui pousse pour revenir, Rumes s’assure de la victoire sur une frappe repoussée par le gardien dans les pieds de Santy. Les visiteurs se sont montrés plus réalistes.

Béclers B – Hérinnes A 0-2

Béclers a perdu avec les honneurs face à une équipe qui n’a pas eu beaucoup de solutions pour marquer, excepté deux erreurs défensives mises à profit par Debaere. Le jeu en bloc des locaux a mis en difficulté le leader qui a dû se montrer patient pour trouver l’ouverture, sans être à l’abri d’un éventuel contre.

Wez-G. B – Barry 2-3

À 10, Wez gère les débats en première et prend l’avantage dès la 10e sur une phase de jeu venant de la gauche conclue par Decubber. À la reprise Barry domine les échanges. Le nul est rétabli à l’heure sur un penalty de Belhadj. Les visiteurs prennent l’avantage à la 66e sur un exploit de Dehouck à la limite du hors-jeu. Réduit à 9 à cause d’une blessure dans le dernier quart d’heure, Wez égalise via Baisieux. Alors qu’on croit au nul logique, Barry remporte les trois points sur un coup franc de Delaby.

Esplechin B – Bléha. B 2-3

La première mi-temps est dominée par Bléharies qui concrétise par Filmotte et Ladeuze. Esplechin se redonne confiance juste avant la pause par Bayonne. Les locaux prennent le match en main en seconde et reviennent sur un contre de Mahieu. Le jeu en longs ballons de Bléharies permet à Filmotte de lui redonner l’avantage juste avant le coup de sifflet final.

Risq.-Tt B – Havin. B 3-6

Risquons-Tout a reçu le renfort de quelques U17. Havinnes réalise un doublé aux alentours de la demi-heure sur un autobut du gardien et une action collective conclue par Leleu. Les visiteurs continuent sur leur lancée après la pause avec un doublé de Dewaele. Il récidive juste après qu’Ansart réduise la marque à l’heure de jeu lancé par Evrard. Ce sera 2-5 sur un penalty. Havinnes reprend son avances par Duroisin à la 84e. Combatif jusqu’au bout, Risquons-Tout fixe le score à la 88e par Evrard.

St Jean – Wiers B 4-1

Victoire au petit trot face à une jeune formation méritante. Au quart d’heure, Pipers déflore la marque sur penalty. C’est un autogoal suite au corner botté par André qui permet à St Jean de mener 2-0 au repos. À l’heure de jeu, le rentrant K. Vallaeys triple la mise. De Keukeleire aggrave la marque sur corner et à quelques minutes du terme, Cordenier sauve l’honneur des siens. Victoire logique pour St Jean qui devrait participer au tour final.