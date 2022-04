P2B: Blaton rêve toujours de la deuxième place

Les semaines se suivent et se ressemblent pour deux équipes qui se rencontraient samedi avec des ambitions sensiblement différentes. Si Blaton réalise une deuxième partie de championnat exemplaire et finira sur le podium, Stambruges accuse le coup et ne retrouve plus la même carburation qu’il y a quelques semaines et se focalise déjà sur la saison prochaine. Dès les premières minutes, Blaton prend les commandes. En face, les visiteurs trouvent la réplique mais ne parviennent pas à recoller au score. Les sept points d’écart à la pause ne reflètent pas la physionomie, les locaux ayant raté de trop nombreuses attaques qui leur auraient permis de tuer tout suspense alors que Stambruges s’énerve inutilement et voit Belkheir rentrer au vestiaire dès la 12e. Les blessures de Sinot et Trovato ne vont pas arranger les choses dans un clan stambrugeois où ce sont les jeunes qui vont s’illustrer dans le dernier quart. Pas assez toutefois pour empêcher Blaton de décrocher un succès logique. " On savait Stambruges déforcé mais il faut retenir l’excellente mentalité de notre groupe qui peut avoir des regrets après le début de saison compliqué. En continuant de la sorte, on peut espérer mieux pour la saison prochaine ", commentait Maxime Thiels. Blaton sait déjà que l’ensemble de son groupe, tant chez les garçons que chez les filles, a décidé de poursuivre l’aventure, sans doute une première dans l’histoire du club. " C’est une chance pour nous car on va à nouveau tenir la route en P2. On ne cherche pas de renforts même si la porte reste ouverte ", expliquait Thibaud Péridaens, par ailleurs très satisfait de la prestation défensive de ses hommes et qui espère toujours que son équipe pourra reprendre la 2e place à la Fraternité.

Dans les rangs stambrugeois, le capitaine Rafaël Trovato préférait retenir le positif d’une saison moins réussie qu’espéré. " Nous n’avons pas été vernis avec les blessures mais nous avons lancé plusieurs jeunes qui viennent compléter un noyau où Maxence Lecomte n’a jamais que 20 ans. On a le potentiel pour sortir une belle génération mais on va d’abord essayer de bien finir en se faisant plaisir pour rester dans le top 5. "

Des propos confirmés par Olivier Detrain, futur coach de l’équipe et remplaçant d’Arnaud Glorieux ce samedi: " On savait que ce serait une saison compliquée avec les blessures de plusieurs cadres mais on ne baisse pas les bras et on va continuer à progresser avec ces jeunes qui représentent l’avenir du club. "