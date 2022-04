Il ne faut pas attendre longtemps pour voir Devos ouvrir la marque sur un centre de la droite. Luingne contrôle mais Esplechin reste bien organisé. A la demi-heure, un bel assiste de Reheul sur la droite est prolongé de la tête par Verghote pour le 2-0. Après 10 minutes, une belle action faites de plusieurs "une-deux" est ponctuée par Scorza. Les champions ont sans doute déjà la tête à la fête car Esplechin va revenir à 3-2 à la suite d’une erreur de marquage et à une mauvaise relance, Dewagheneire plante deux buts. D’une superbe frappe des 30m. E. Windal réveille les siens et à la 85e, Bulteel réalise un superbe travail et son centre trouve la tête de Verghote qui fixe le score. Les festivités pouvaient commencer et se terminer au bout de la nuit.

Meslin GM-Estaimbourg 0-1

Si Estaimbourg était supérieur dans le jeu et mérite sa victoire, Meslin n’a pas à rougir de sa prestation car il a joué le coup à fond sans jamais baisser les bras. A la 12e, Graulich reprend victorieusement de la tête un corner bien distillé. À la demi-heure, Devianne ne cadre pas un penalty obtenu suite à une faute de main et peu après un envoi visiteur trouve le poteau. Dans le second acte, Marlier aura quelques arrêts déterminants et ses équipiers n’arriveront à se montrer vraiment dangereux.

Isières - Obigies 1-0

" C’est la sixième fois qu’on gagne 1-0. Une fois de plus, on a fait du Isières: on a marqué et on n’a rien lâché. Ca nous laisse en éveil pour le tour final. On regrettera peut-être les quelques points perdus bêtement. " Johan Devos ne pouvait mieux résumer la partie débloquée à la 20e par un centre de Démé pour Yakassongo. Pourtant, Obigies s’était approprié la plupart des ballons. Un tir de Grammens flirte avec la lucarne, un autre de Colin file juste à côté avant la pause. Joseph et Samyn insistent aux retour des vestiaires avant qu’un petit solo de Démé ne mette le feu dans la défense obigeoise avec un bel arrêt de Bruyneel. Isières galvaude l’un ou l’autre ballon de contre et réclame un hands de Rigaut non sanctionné. " On a essayé de jouer au foot sur un terrain qui ne le permettait pas. On n’a pas fait un mauvais match mais on n’a jamais su mettre au fond une de nos occasions. Un but est annulé parce que le ballon était sorti mais c’est difficile à dire. Qui sait si on égalise à ce moment-là? C’est le foot...", précisait le T2 Thierry Colin. C’est la première victoire d’Isières à domicile depuis la reprise mais elle est bigrement importante.

Wiers-Herseaux 2-4

Dès la 8e, Lefebvre slalome et ouvre la marque. La réplique est rapide car sur une belle passe de Castelain, Aziz égalise. Les échanges sont partagés mais à la 23e une belle transversale des 40m surmonte Dubruille et Lefebvre part redonner l’avance. Les deux équipes procèdent par de longs ballons mais sans succès. A la 72e, sur un corner de Decaluwé, un essai local est dévié dans son propre but par un visiteur. Wiers pense prendre l’avance sur un tir de Tondreau mais la balle flirte avec le poteau. A la 80e, Dubruille n’appuie pas assez sa passe en retrait vers Rousseau. Celui-ci accroche son opposant et le penalty est converti par l’inévitable Lefebvre. A la 86e, suite à une remise en touche, Van Leynseele veut protéger le ballon pour son gardien mais devinez qui anticipe? Ce diable de Lefebvre. Wiers s’est montré très généreux...

US Tournai/War. - Anvaing 1-2

Un centre de Fofana est repris par Comblez mais la balle est sauvée sur la ligne par G. Descamps. A la 23e, au terme d’un beau mouvement, Delneste décoche un envoi sur le poteau et la reprise d’A. Descamps est sauvée sur la ligne. Un essai de Mezrag file de peu à côté. Peu après, un coup franc de Meziani heurte le mur mais Mezrag expédie un tir croisé qui fait mouche. Peu avant la pause un corner est repris de la tête par Delneste, le gardien dévie, le ballon longe la ligne et A. Descamps arrive un rien trop tard. Si Tournai était bien organisé en première période, Anvaing remonte sur le terrain avec une mentalité plus conquérante et en mettant plus d’intensité. De suite, A. Descamps sert Vandermeersch dont l’envoi est dévié en corner et sur celui-ci, le tir de Bruyneel rase la latte. À l’heure de jeu, en contre, Dendauw sert Bruyneel dont le centre tendu est repoussé par le portier et Delneste, à l’affût, égalise. Cinq minutes plus tard, un contre rapide de Mahée permet au jeune Dendauw de placer le ballon à ras du poteau: 1-2. Anvaing va contrôler et par deux fois le vieux serviteur, J. Huyghe, aurait pu alourdir le score.

Havinnes-REAL B 2-2

Havinnes a sans doute réalisé un de ses meilleurs matchs de la saison. Les locaux résistent bien jusqu’à la 25e lorsqu’un tir dévié heurte le poteau mais Hajajé, en embuscade, fait 0-1. Dès la reprise, un corner est prolongé de la tête par Delcampe: 1-1. Courte joie car juste après, Harmegnies expédie un coup franc direct dont il a le secret. Les échanges se concentrent en milieu de terrain mais à l’ultime minute, Flamant convertit un penalty pour donner un point mérité à ses couleurs.

Etoilés Ere-Peruwelz B 4-0

M. Lionaise fera office de referee à la grande satisfaction. Pourtant renforcé par ses P1, Peruwelz se fait surprendre après 20 secondes: un ballon en profondeur vers Fidalgo voit ce dernier servir Plume pour le 1-0. À la demi-heure, Fidalgo sert Bangoura qui double la mise. A la 35e, une tête de Renard oblige Spreux à une belle parade. Ere reste sérieux, concentré et va procéder en contres car Peruwelz cherche la faille. Dans les dix dernières minutes, Andrisse va par deux fois distiller des caviars à Sylla. Avec une telle application, Ere ne doit pas redouter le tour final.

Estaimbourg-Enghien 1-1

Un centre de Graulich est repris de la tête par Dubrulle mais la balle échoue à ras du poteau. Pour Enghien, un coup franc bien frappé oblige Coudou à la parade. Six minutes après la reprise, Devianne sert Graulich dont le centre en retrait est raté par Lemardelet mais Dekoster a suivi et pousse le ballon dans le but. Enghien va dominer grâce à de longs ballons mais sans danger. A la 75e, Devianne place à côté. À la dernière minute, sur une corner, la défense n’arrive pas sortir le ballon et Piette passe par là pour égaliser.

MeslinGM-Templeuve 1-1

En première, chaque équipe aura une tentative intéressante mais non-cadrée. À l’heure, un centre est repris victorieusement de la tête par Lefevre. Meslin pousse et Roland sauve deux tirs tendus puis voit passer deux essais à côté de son cadre. A la 90e, Boisdenghien expédie un centre dévissé dont la trajectoire surprend Roland. Parité logique et Meslin se rapproche du sauvetage.