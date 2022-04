P1: Victoire au petit trop pour Molenbaix dans le derby contre Biévène

Ronny Roelen se demandait combien de temps son équipe tiendrait à Molenbaix. Réponse: neuf minutes. Après un coup-franc non cadré de Petit, ce dernier servait Dezitter dont le tir en un temps trouait la lucarne. Biévène n’a pas le temps de s’en remettre. Sylla s’enfonce dans l’axe avant de doubler la mise. On ne joue que depuis un quart d’heure. On craint alors l’avalanche.

Une sortie approximative de Sainthuile aurait pu profiter à Petit avant que Marecaux ne loupe la concrétisation d’un démarquage de Sylla. L’Excelsior sort enfin de sa torpeur, l’essai contré de Vrancx posant problème à Carnoy, obligé de s’y reprendre à deux fois pour repousser la sournoise tentative. Molenbaix prend l’avertissement au sérieux mais le but de Sylla est annulé pour une main préalable. Dominateur, Molenbaix gaspille encore avant la pause. Sylla, au-dessus, Dezitter et Marecaux se montrent encore trop gentils avec la défense bilingue.

Désireux de se mettre à l’abri le plus rapidement possible, les locaux tentent de conforter leur avantage mais Carretero s’interpose devant Petit. De l’autre côté de la pelouse, Bertolutti n’obtient qu’un corner… inoffensif. Un centre de Vermeere n’est pas mieux mis à profit par Blairon. Dans la foulée, Berte a l’occasion de signer son entrée au jeu mais il passe à côté d’un ballon servi par Petit. Toujours mis sur orbite par Petit, Fiston s’illustre aussi en loupant une tête, seul face à Sainthuile. L’opération gaspi se poursuit… Petit ne peut toujours pas rassurer les siens sur un coup-franc des trente mètres surpuissant. Mais le meilleur était pour la fin. Toujours à la passe décisive, Petit servait Berte dont la volée achevait sa course dans la lucarne via la transversale. Du grand art!

Le score final est scellé pour des supporters locaux qui auront dû faire preuve de patience avant d’être totalement repus. Molenbaix assure néanmoins l’essentiel avant un derby à Antoing qui promet déjà.

On ne donnait pas cher de la peau des Biévènois lors de leur visite à Molenbaix. Et le premier quart d’heure a fait craindre le pire aux hommes de Ronny Roelen. Mais les Bilingues ont su redresser la barre avant que le bateau ne coule. Ils n’auraient pas mérité d’essuyer un revers plus lourd.

"Malheureusement, on a encore pris des buts très vite sur des erreurs individuelles", regrette Diego Chardon qui retournera au KV Zuun la saison prochaine. "Par contre, Molenbaix n’a pas été trop sévère avec nous car le score final serait tout autre. On peut simplement être fier de se battre jusqu’au bout dans des conditions difficiles. Si certains mouillent encore le maillot, d’autres ne sont déjà plus là. C’est un peu dommage mais c’est aussi la fin de saison."