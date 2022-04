P1: Du spectacle à défaut de victoire pour Péruwelz

Sans Montuelle, Gahungu, Menet, Gomis, Milito, Beugnies et Mercier, les "remplaçants" Péruwelziens ont néanmoins offert une excellente résistance face à une formation gillycienne toujours confrontée à la lutte pour le maintien. Pourtant, la situation était mal partie après vingt minutes et deux buts visiteurs signés M. Vanhorick et Mbango Bosakwa. Mais Berthe, de la tête, rendait l’espoir aux siens juste avant la pause, Mincio prenant le relais dès la reprise pour rétablir la parité au marquoir.

Mais Diallo remettait déjà tout en question à un quart d’heure du terme. Berthe ne l’entendait pas de cette oreille et signait un doublé du front cinq minutes plus tard. On croyait alors que les jeunes péruwelziens allaient décrocher une unité méritée pour leur prestation d’ensemble depuis quelques semaines. Mais c’était sans compter sur le jusqu’au-boutisme gillycien et une dernière flèche adressée par Mbango Bosakwa qui offrait les trois points aux visiteurs. Et dire que la P2 a perdu 4-0 à Ere…