En P2B, Moen aurait dû s’imposer face à Geluwe mais il a trop loupé. Moen a bien démarré mais n’a pas profité de son moment fort. Geluwe en voulait un peu plus en première car un point suffisait pour leur permettre de se sauver. Moen a joué avec un peu de suffisance, peut-être dû au fait que le tour final est acquis. En seconde période, les Jaunes et Noirs ont eu plusieurs fois l’occasion d’ouvrir la marque mais le manque de responsabilité ou les mauvais choix n’ont pas permis de la faire.

Dottignies – Avelgem 1-0

Dans la même série, Dottignies s’est encore imposé. Il aura fallu attendre la 83e pour voir Delhuvenne inscrire le seul but du match. "Encore une victoire. Mais c’est frustrant parce que tu te dis qu’on avait les qualités cette saison, détaille Hicham Zahid. Mais on est sauvé. Il reste 3 matchs. Le but est d’engranger un maximum et conserver cette 10e place. C’était un match plein avec des belles occasions qu’on n’a pas su concrétiser. Tout le monde a fait son match et je suis content pour Noah Rubrecht qui revient avec une clean-sheat"

La Panne – Comines 4-0

En P3A, Comines s’est lourdement inclinée à La Panne. La Jespo n’a pas été mauvaise dans le jeu mais n’a pas su concrétiser ses occasions. Autre tuile, Laurent Vanhaverbeke est sorti sur blessure au genou. Il passera des examens pour s’assurer que ce ne sont pas les ligaments. "On ne change pas les bonnes habitudes. On a eu les occasions, on n’a pas su les mettre. Eux ont été efficaces et cela a payé. On n’a pas été mauvais mais on n’avait rien pour nous".

Proven – Ploegsteert 4-0

Ploegsteert s’est également incliné ce samedi à Proven mais a dû composer avec un arbitrage qui a pourri la rencontre. "On faisait face à un adversaire classé un peu au-dessus de nous. Mais l’arbitre a empêché le match en laissant jouer d’un côté et en nous sanctionnant au moindre duel. Proven mérite sa victoire mais ce n’était vraiment pas possible de jouer dans ces conditions" . Malgré cela, Ploegsteert restera bien en P3 car Kruiseke s’est incliné. L’USPB peut donc voir la fin de saison plus sereinement.

Passendale – Houthem 5-3

En P4, Houthem a de nouveau manqué le coche à Passendale. C’est dans les 25 premières minutes que cela s’est joué avec trois buts encaissés. Houthem a malgré tout réalisé une excellente prestation mais le score final rappelle les semaines précédentes. "On est passé à travers les 25 premières minutes où l’on n’est pas en place et pas concentrés. On prend 3 buts qui nous coûtent le match. On a bien réagi avec une bonne mentalité et toute l’équipe a tiré de l’avant pour tenter de revenir au score. Killian Behague nous remet dans le match et on revient à 3-1 à la pause. En seconde période j’ai voulu jouer avec 4 offensifs et fort haut et on revient à 3-2. Je leur avais dit de ne pas prendre le 4e car cela nous ferait mal mais on en reprend 2 en 5 minutes. On est donc repartis avec 3 buts de retard mais on a continué à pousser. On a su revenir à 5-3 mais malheureusement les 25 premières minutes nous coutent le match".