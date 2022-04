SETS: 25-16/25-2/25-20

VPC: D’hont, Marin, Aubert, Decottignies, Lobbe Kala, Livis, Bächler, Jadot, Denauw, D’haeze, Bailleul, Van Wijnsberghe, Kuczawski, Comeyne. Coach: Deblock

TCHALOU: Sevim, George, Sottiaux, Epis, Pierard, Robert, Karbowiak, Bruart. Coach: Schollaert

À voir les effectifs présents sur le parquet à l’échauffement, 14 joueuses pour le VPC et 8 seulement pour Tchalou, on devinait que le match n’avait pas la même importance pour les deux formations. Avec un VPC qui jouait son maintien et son adversaire assuré de celui-ci depuis son match à Masnuy.

La différence de pression se remarque donc dès les premiers échanges, les locales très crispées encaissant un quatre zéro sur les services de Clémentine Pierard. Heureusement, Laura Decottignies, venue de l’équipe de P1 pour soutenir la promotion, rassure ses coéquipières en se montrant intraitable au filet et permet ainsi aux locales de recoller rapidement au score (8-8). La machine frasnoise est lancée et le score s’alourdit très vite (17-10). " C'est vrai qu’au début, on a eu un peu peur quand on a été menées. Mais on s’est vite relevées et à partir du milieu du premier set, on n’a plus rien lâché ", indique Eva Denauw. Le VPC déroule et conclut la première manche en force (25-16).

Les choses s’accélèrent encore au deuxième set où Tchalou, complètement déboussolé, perd pied et ne parvient qu’à inscrire deux points au marquoir, du jamais vu ou presque au volley! (25-2). " On ne sait jamais sur qui on va tomber quand on joue contre ce club , fait observer Sylvain Deblock. On a eu de la chance que ce soir, il n’y avait que deux filles qui avaient le niveau de promotion. Les autres parmi celles qu’on fait régulièrement monter de P2 sont des joueuses qui passent beaucoup de temps à faire du volley. Elles ont donc déjà un très bon niveau de service et beaucoup de mobilité derrière, mais elles sont encore un peu tendres au filet. Et comme les quatre meilleures de ce groupe étaient en stage avec la Province, on en a profité. Ce qui ne veut pas dire que tout a été facile tout le temps ".

Le début du troisième set vient confirmer ces propos. Tchalou retrouve enfin sa sérénité et commet de ce fait moins de fautes directes. Ses services font mal et c’est Frasnes qui se met alors à son tour à douter (4-8). Comme souvent cette saison dans les moments compliqués, c’est Eva Denauw au service et les attaques dans la ligne de Laly Van Wijnsberghe qui permettront aux locales de revenir et de prendre petit à petit un ascendant définitif sur leurs adversaires (25-20). " Je croyais que cela allait être plus difficile ", admettait après coup la jeune Cloé D’haeze, montée au jeu au troisième set et auteure de quelques belles attaques en zone quatre.