On démarre en trombe du côté de Bléharies et, dès la 3e, un coup franc de Meurant est repris de la tête par Delacroix pour l’ouverture du score. Ensuite, un corner donné par Marghem, semblant un peu trop long, est redressé par André en direction de Charlier qui double les chiffres. En seconde période, Neukermans va toucher la latte du côté des visiteurs, tandis que son équipier Diatta voit son coup de tête surmonter la cage. C’est Ponteville qui va trouver Pottier lors de la dernière action de jeu, ce dernier faisant évoluer la marque à 3-0.

Thumaide A – Wez-G. A 8-6

Thumaide n’est pas attentif en début de rencontre et se fait très vite surprendre par Devolder qui ouvre ainsi la marque en faveur des visiteurs dès la minute initiale. À la 4e, Ducoulombier sert Desablens qui égalise. À la 10e, les rôles s’inversent et c’est Desablens qui ouvre pour Ducoulombier qui fait 2-1. À la 13e, Tevel isole Ducoulombier et c’est déjà 3-1. Thumaide profite alors du beau temps de l’après-midi et se laisse déborder par son adversaire qui n’en demandait pas tant et retourne la situation en sa faveur. Eickmayer fait 3-2, Devolder égalise et Eickmayer fait 3-4. On revient après la pause et Wez insiste une nouvelle fois par Devolder qui obtient le 3-5. Nouveau retournement avec Ducoulombier pour le 4-5 et l’égalisation de Vanneste (5-5). Libre y va alors d’un doublé et le tableau s’affole en indiquant 7-5. Vanneste ajoute une nouvelle rose à son actif (8-5) et c’est Delneste qui clôture à 8-6.

Pays Bl. B – Béclers A 2-1

On sent une équipe locale, qui sait samedi qu’elle peut faire un pas vers le titre, tendue et jouant face à une formation de Béclers dont la tactique mise en place par P. Breyne n’est jamais simple à décrypter. À la 20e, Thonnard intercepte une passe mal assurée du gardien et s’en va faire 0-1. Le Pays Blanc est brouillon et n’en mène pas large. C’est un cadre de l’équipe qui va venir le rassurer. Delannoy est victime d’une faute à l’entrée du rectangle et se fait justice en envoyant le coup franc directement dans le but. Le 1-1 au repos est flatteur. En seconde période, un envoi de Cozic vient percuter le poteau et au lieu du 1-2, ce sera au contraire Metrouch qui apportera la victoire à ses couleurs au prix d’un exploit individuel ponctué d’une solide frappe. On ne le savait pas encore dans les rangs locaux, mais cette victoire était celle du sacre en fonction du match nul de la Squadra Mouscron le dimanche.

Escanaff. A – S. Mousc. 1-1

Après une demi-heure partagée, les visiteurs prennent l’avance par Greco. La Squadra est réduite à 10 peu après la pause et les locaux vont égaliser à la 80e avec la complicité d’un défenseur qui propulse le cuir au fond de ses propres filets.

Néchin – Ere-Allain B 4-2

Alais ouvre très vite la marque en faveur des locaux, ce à quoi répond Duret qui égalise dans la foulée. Il faut attendre la seconde période pour voir Alais faire 2-1 sur un effort personnel. À la 70e, un corner de Delval est prolongé de la tête dans le but par Vanleynseele (3-1). Alais aggrave encore la marque à la 72e (4-1). C’est à A. Mamou que reviendra la réalisation du dernier but en faveur des visiteurs (4-1).

Montka. A – Taintign. A 1-0

Le seul but de la rencontre viendra des pieds de Carette qui profite d’un bon travail préparatoire de Tomme. On joue alors la 20e. Un ballon est ensuite sauvé à même la ligne par un défenseur visiteur qui évite ainsi le 2-0. En seconde période, on notera des possibilités pour Carette, Hurteux et Noiret, sans que cela vienne toutefois modifier le score.

Velaines – US Tourn. B 3-0

Dès la 3e, Moerman donne en retrait pour Chelbi qui ouvre le score pour les locaux. La rencontre s’endort ensuite dans un faux rythme où le jeu n’est pas très chatoyant. Chelbi va inscrire un second but à l’heure de jeu et doubler ainsi la mise. Suite à un corner de Moerman, Chelbi va réaliser le geste de la rencontre avec un retourné acrobatique qui fait mouche.

Rongy A – FC Tournai B 4-1

À la 25e, Taquet déborde et cède le cuir en retrait pour Michel qui fait 1-0. À la 35e, Baudry égalise suite à une perte de balle en défense. Il faut alors attendre la 65epour voir Taquet faire 2-1 en exploitant bien un ballon traînant en défense adverse. Michel va alors se payer un joli doublé sur autant d’actions très bien menées par Rongy.