De Jong met tout le monde d'accord à la Ronde de Mouscron

Au final, la Cofidis repart avec la 3e place de Martina Alzini, battue au sprint par les Néerlandaises De Jong et Steitinga. Thalita De Jong, 28 ans et championne du monde de cyclo-cross en 2016, se consacre désormais à plein-temps à la route avec un certain succès. La cycliste permet à l’épreuve mouscronnoise d’inscrire un nom prestigieux à son palmarès. Les organisateurs et les autorités communales semblent en tout cas ravis du déroulement de la journée et se donnent déjà rendez-vous pour une 3e édition qui bénéficiera peut-être d’un plus beau plateau encore, la , entre Paris-Roubaix et la Flèche Wallonne, ayant visiblement découragé certaines équipes de s’engager sur l’épreuve chère à Jean-Luc Vandenbroucke.