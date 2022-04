De bonnes Havinnoises mal récompensées

En recevant le troisième classé, Havinnes se doutait qu’il lui serait difficile de signer un résultat et pourtant, le 0-3 encaissé samedi après-midi ne reflète nullement un duel qui aurait pu tourner d’une tout autre façon. "Honnêtement, on n’a pas à rougir de ce que l’on a montré, expliquait la coach Sandrine Van Herzeele. Le premier but tombe sur une demi-occasion. Opwijk n’a pas déroulé, devant miser sur de longs ballons. Décevant pour un troisième! Bien des équipes moins bien classées m’ont bien plus impressionnée cette saison. On a une belle opportunité de faire 1-1 à la fin de la première période mais Sophie Van Renterghem, qui jouait à une place inhabituelle car j’ai dû un peu bricoler au niveau de ma composition, n’a pas su conclure. Après le repos, on était bien en place et surtout fort présentes devant. Opwijk se contentait de dégager dans tous les sens. Très laid à voir et d’ailleurs, on a perdu des ballons dans les champs avoisinants, en rigolait Sandrine. Le 0-2 tombe contre le cours du jeu. On a continué à pousser mais vu nos difficultés à marquer cette saison, j’avoue avoir eu du mal à y croire. Puis, on se prend le 0-3! On aurait dû demander à Opwijk une leçon de réalisme… Il y a de la déception car on a montré de belles choses. Mais en foot, il n’y a pas encore de points qui sont attribués au mérite. Sinon, on en aurait pris quelques-uns vu ce qu’on montre."

Reste que la situation des Havinnoises continue à inquiéter dans le bas de tableau. "Et les résultats du week-end montrent qu’on doit surtout regarder derrière nous et non plus devant, je pense! Il faudrait encore prendre quelques points pour laisser deux équipes derrière. Puis, il faudra croiser les doigts." Et prier afin que le nombre de descendants ne soit pas aussi conséquent que celui annoncé en début d’exercice. "À la base, c’est cinq mais des champions provinciaux peuvent toujours refuser de monter, ce qui permet à des mal classés de D2 de sauver leur peau. Mais souvent, on n’est fixé que début juin: c’est la surprise!"