D1B: Monté à la pause, Martin Delavallée a connu ses premières minutes en pro à Mouscron

Le dernier rempart a effectivement sorti quelques arrêts déterminants. Il est même passé très proche d’une première feuille blanche. " Je touche le ballon sur le penalty et je l’effleure sur l’auto but (de William Simba). C’est dommage. Mais ce n’est pas grave. Cela fait un moment que j’attendais cette première. J’ai pris mon mal en patience en allant jouer avec les U21. Je me tenais prêt à saisir ma chance. Ce que j’ai fait quand on a fait appel à moi ".

«On attend mardi…»

Habitué à la sélection nationale des jeunes (U17 et U19) depuis quelques mois, le Hurlu a pu voir la différence qu’il y a lors d’une rencontre professionnelle. " Ce n’est pas la même pression. C’est énorme de pouvoir représenter son pays. Mais les stades sont souvent peu remplis. Ici, il y avait les supporters dans mon dos. C’est encore très différent. Mais cela s’est bien passé pour moi ".

Martin Delavallée est en tout cas un espoir qui prouve pourquoi il faut se battre pour la survie du club. En tout cas, si on décide de leur donner une chance s’il y a un nouveau projet. " L’ambiance était particulière pour ma première année en tant que professionnel (NDLR: il a signé son premier contrat en juin 2021). On attend désormais mardi avec impatience. Il n’y a de toute façon rien d’autre à faire ou à dire… "

Originaire de Chapelle-lez-Herlemont, le jeune homme de 18 ans est bien connu dans notre région. Surtout dans le monde ballant. Il y a encore quelques mois, il tapait les balles "outre" avec Œudeghien. " J’ai dû stopper mon activité au terme de la dernière saison, quand j’ai signé pro. Quand on peut jouer comme ce soir, on comprend pourquoi on fait ce sacrifice. C’est une belle récompense ".