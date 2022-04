D1B: Était-ce vraiment le dernier match en pro de l’Excel Mouscron?

Au Freethiel, des jeunes comme Nzau Mavinga (le cousin d’Hervé Kagé) et Martin Delavallée ont connu leurs premières minutes. Leur prestation a prouvé qu’il valait la peine de se battre pour le futur du REM. " On n’avait rien à perdre. On voulait juste montrer un beau visage, meilleur que sur les deux derniers matchs. Les jeunes ont montré qu’ils ont la mentalité, l’envie et les qualités. Ce soir, je suis très fier de mon équipe. On aurait même pu revendiquer plus en menant à la pause sur une de nos deux belles actions ".

«Je voulais être là»

Le capitaine pouvait également être très fier de sa prestation. Lui qui était annoncé absent pour six semaines. " Je m’étais fixé ce dernier match comme objectif. Je n’y croyais pas trop mais cela s’est accéléré sur les derniers jours. Je ne lâche jamais. Je me suis donné chaque jour, de 9h à 18h pour être là. Ça me tenait à cœur ".

Il espère désormais qu’il aura encore l’occasion de porter la vareuse mouscronnoise. " À la fin du match, j’ai dû consoler une supportrice qui était en pleurs. Cela fait mal au cœur ce qui se passe , reconnaît celui qu’on peut considérer comme un vrai club-man. Pour nous les joueurs, c’est difficile. On est dans le flou. On ne rêve que d’une chose: pouvoir refaire une saison tous ensemble. À part Gillekens, Bocat et Bakic, on est tous prêts à prolonger s’il y a un projet séreux. Moi, je me vois encore jouer un an ou deux. J’espère de tout cœur que ce sera ici. Je ne partirai que si je n’ai pas le choix… ", conclut Christophe Lepoint.