D1B: Ému, Tainmont espère une suite sérieuse pour l’Excel Mouscron

À l’instar de ses coéquipiers, l’ailier espère que le déplacement à Waasland n’était pas le tout dernier. " On a quelques infos mais on préfère être discret. On a juste envie que cela aboutisse. On n’est pas très optimiste car cela va arriver vite. Mais si j’ai un message pour ceux qui détiennent le club, c’est de faire preuve de clairvoyance et de cohérence. Il faut arrêter que tout est noir à Mouscron. Il y a du potentiel. On l’a vu avec les jeunes. J’ai connu beaucoup de clubs où il n’y avait pas un tel vivier. Il y a des choses à faire avec eux. On reste optimiste jusqu’à mardi. On croise les doigts ".

Très en vue sur le terrain, l’ancien Malinois montre aussi qu’il veut s’impliquer dans les discours. Il était même assez ému au moment d’évoquer son avenir et celui du club. " Je me suis battu pour venir ici. J’ai tout fait seul. Ce club m’a donné beaucoup, dit-il sans savoir cacher quelques larmes. Je lui dois donc beaucoup aussi. Je suis venu à Mouscron avec l’envie de retrouver du plaisir, de me donner et de faire profiter de mon expérience. C’est ce que j’ai fait. Les gens qui sont au club l’ont ressenti. Je suis même prêt à m’impliquer en dehors du sportif. S’il y a un projet solide, avec des personnes intelligentes et pertinentes, je suis prêt à m’investir à 100% ".

Avec cette dernière défaite, Mouscron termine à une avant-dernière place qui ne reflète pas ses qualités. " Le staff nous a poussés. Il y avait moyen de faire mieux sans tous ces soucis. C’était certainement la bonne année pour remonter de suite. C’est pour ça que je ne comprends pas toujours les propriétaires du club… " Malheureusement, on ne pourra pas refaire l’histoire.