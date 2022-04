Quaregnon avait demandé à Pommeroeul d’avancer la rencontre en raison de la Cavalcade, événement se déroulant les dimanche et lundi de Pâques et qui sera bientôt centenaire. Joueurs locaux, arbitre, tout le monde était au terrain lorsqu’un membre de Quaregnon sonna pour prévenir du forfait… Une si belle journée que les joueurs auraient pu passer en famille et profiter du bon temps quasi estival. Comportement pitoyable du détenteur de la lanterne rouge qui, au niveau de la politesse, est vraiment bien à la place qu’il mérite.

Belœil B – Ghlin 1-2

Beloeil a dominé toute la rencontre en oubliant de concrétiser. Flammia et Messina ont chacun une très belle opportunité d’entamer la marque en première période, Stalport étant attentif pour protéger son domaine. En deuxième, Wantrappe verra son envoi repoussé par la latte. Messina ne sera pas plus heureux, son tir connaissant le même sort. C’est finalement via un penalty pour une faute commise sur Ferreira que Flammia fera 1-0. Alors qu’il reste une dizaine de minutes, les visiteurs vont se jeter dans la bagarre et passer devant. Belœil va devoir se faire violence afin de ne pas être concerné de trop près par la bascule.

Flénu B – Meslin GM B 11-0

On a l’impression d’être délaissé par le comité du côté de Meslin et il devient impossible de former une équipe correcte afin de défendre ses chances. Le score en dit long sur l’état de détresse de la formation B qui évoluait sans gardien et était réduite à 10 après un quart d’heure.

Wasmes A – Vaudignies 2-2

De Waele ouvre la marque pour les visiteurs suite à une longue remise en touche. Les locaux inversent ensuite la tendance par Dopchie et Decuyper. C’est 2-1 à la pause. À la 80e, un débordement de Bonne est ponctué de l’égalisation de De Waele. Il aurait fallu être plus concret devant le but adverse pour Vaudignies.

Chièvr. A – Harchies A 0-2

Une rencontre qui commence bien pour Chièvres qui se montre plutôt dominateur dans les débats. Diallo, Joye et Villée auront ainsi de très bonnes occasions qu’ils ne vont toutefois pas transformer en but. Ce sont au contraire les visiteurs qui vont faire 0-1 en profitant d’un contre rapidement orchestré et ponctué par Colla. Harhaz va conforter cette avance au marquoir à l’heure.

Pays Vert B – Neufvil. B 1-0

Une rencontre poussive, aucune des deux formations ne parvenant à mettre du rythme dans les débats. À la 11e, Paternotte récupère le cuir et met deux hommes dans le vent avant d’envoyer une fusée dans le plafond. Ce sera le seul but de la rencontre qui sera alors gérée par les locaux satisfaits de se saisir de la totalité de l’enjeu.