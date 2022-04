Beloeil est prêt pour le tour final

Sur un synthétique étroit à l’éclairage délicat, Belœil appréhende ce déplacement au moment du coup d’envoi. Mais les Unionistes ont la chance de marquer assez rapidement via Aneddam. Ce but permet à l’équipe de se libérer. Survient alors l’un des tournants de la partie. Willocq et Hemal se percutent alors que le portier a stoppé sa course. Si Ransart réclame l’exclusion, l’arbitre n’en a cure et interprète le geste du gardien à l’avantage des visiteurs.

Il ne faut guère de temps à Belœil pour se mettre à l’abri en début de seconde période. Après ce second but d’Aneddam, l’Union prend l’ascendant physique sur son adversaire. Les espaces s’ouvrent et Nzuzi Nzolani creuse l’écart.

Mais Ransart se crée aussi des opportunités. Il réussit à réduire la marque et aurait pu revenir à 2-3 sans une superbe parade de Willocq à cinq minutes du terme. Au lieu d’une fin de match stressante, Belœil plie définitivement la rencontre grâce au revenant Lesage qui est ainsi récompensé du travail accompli pour signer son retour dans l’effectif.