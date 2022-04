Baptiste Snoeks surprend les régionaux à la Ronde de Mouscron

Grosse désillusion pour les organisateurs du Grand Prix Damien Yzerbyt qui n’accueillaient que 23 juniors au départ d’une épreuve disputée en prélude à la course des dames. Si les participants ne sont pas nombreux, les attaques permettent dans un 1er temps au duo composé de Tom Breyer et Tom Derreveaux de s’illustrer alors qu’Édouard Nowacki, petit-fils de l’ancien organisateur dottignien Daniel Hennekens, tente l’échappée en solitaire. Derrière, le peloton des favoris veille au grain et dans le 9e des douze tours, Arthur Lowagie profite d’un relais appuyé pour prendre à son tour la poudre d’escampette en emmenant Jasper Frankish dans sa roue. Le public s’emballe en voyant les deux Mouscronnois s’isoler mais derrière, Baptiste Snoeks et Justin Picoux parviennent à opérer la jonction au prix d’un bel effort. Le quatuor va alors se battre pour résister au retour du peloton qui revient à six secondes avant d’abdiquer. Au sprint, Baptiste Snoeks s’impose facilement, décrochant de belle manière son premier bouquet de la saison. " Cette arrivée en légère montée me convenait à merveille et cette première victoire me comble de bonheur. Il n’y avait pas un gros peloton au départ mais il y avait de la qualité. Rouler sur un tel circuit en profitant de l’organisation des pros est aussi très gratifiant pour des juniors ", commentait le coureur de Sprint 2000.