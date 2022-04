Son jeu au pied lui vaut une belle frayeur à la 14e. Mais en première mi-temps, il a enchaîné les parades décisives. Face à Mardener deux fois ou sur un coup-franc d’Hoggas. Remplacé à la mi-temps, sur blessure, par Delavallée (6,5) qui n’a pas loupé sa 1reintervention chez les pros en sortant un face-à-face contre Costa. Il est proche de sortir le penalty de Maderner. Quelques autres bonnes interventions.

6 Exauce Nzau-Mavinga

Première titularisation pour le jeune arrière droit sous la vareuse mouscronnoise. Bien en place défensivement, il n’a pas hésité à apporter le surnombre quand il le pouvait. Il a montré de belles dispositions et peut être content de sa première. Remplacé par Postolachi (5,5) qui n’a pas su mettre en valeur…

4 William Simba

Il concède bêtement le penalty alors qu’il aurait dû accompagner l’attaquant. C’est dommage parce qu’il impose vraiment avec son physique. Mais il doit parfois mieux le gérer. Un auto but évitable en intervenant avec l’autre pied…

6,5 Christophe Lepoint

De retour de blessure, le capitaine "courage" des Hurlus prenait place dans l’axe de la défense. Il a donné de la voix durant toute la rencontre. Il était bien placé pour contrecarrer plusieurs offensives adverses. Il sauve un but à la 70e. Tout ça alors qu’il n’est pas à 100%. Quel exemple pour ses équipiers! Et pas seulement sur le terrain.

6 Ismaël Sow

Titulaire une seule fois auparavant (à Deinze), le joueur prêtait par Bordaux prenait place sur le côté gauche. Sur son mauvais pied, il a été bon sur plusieurs interventions défensives. Il a tenté de déborder quand le flanc était ouvert. On l’a senti plus à l’aise une fois replacé à droite. Remplacé par Mayoka-Tika (nc) .

5,5 Calvin Dekuyper

En première mi-temps, il semblait parfois perdu et ne parvenait pas à trouver le bon placement avec Bourdouxhe. On ne peut pas lui reprocher de courir beaucoup. Mais il n’a pas le même impact qu’un Lepoint.

5,5 Jason Bourdouxhe

Même remarque que pour son comparse du milieu. Il se donne beaucoup mais n’apporte pas assez dans la construction. Il a raté plusieurs opportunités d’accélérer ou d’allonger le jeu.

6 Matis Laloux

Lui aussi connaissait sa première titularisation en pro. Dans un style apuré, il n’a pas peur de prendre ses responsabilités. Comme sur sa frappe à la demi-heure. Il a également une belle qualité de passe. Un jeune prometteur. Sorti après une petite pointe à la cuisse. Remplacé par Tho. Robert (5,5) qui n’a pas été trouvé malgré quelques appels intéressants.

5,5 Mathéo Vroman

Il loupe l’immanquable après six minutes alors qu’il était parfaitement isolé par Chevalier. Il se donne beaucoup sur le côté. Mais son replacement n’est pas toujours optimal. Par contre, son retour dans les arrêts de jeu, alors qu’il avait des crampes, montre qu’il en veut.

6,5 Clément Tainmont

Très actif sur son côté. Il a tenté de dynamiter le jeu à plusieurs reprises. Une belle tentative à la 12e après un joli solo. Une superbe ouverture pour Chevalier à la demi-heure. Encore une belle possibilité à

6,5 Teddy Chevalier

D’entrée, il offre un caviar à Vroman. À la demi-heure, il ne peut cadrer sa frappe. Dommage parce que son contrôle orienté était parfait. Jusqu’au bout, il aura mis le pressing et se sera battu pour l’équipe.

10 Pour le collectif

On vous avoue, on a longtemps hésité à faire des notes vu le contexte extra-sportif. Et franchement, on aurait pu largement abandonner cette fois et donner un dix collectif à l’ensemble du groupe pour la saison. Car dans les conditions de travail qu’il a connu, c’est un miracle que cet effectif ait pu aller chercher le maintien. Payés constamment en retard depuis la fin d’année 2021, joueurs et staff ont su garder un état d’esprit irréprochable. Même pour ce dernier match, alors que les doutes sont plus nombreux que jamais, ils étaient encore plusieurs titulaires à assumer leur poste. Chapeau. Si tout le monde au club avait cet état d’esprit, l’Excel ne serait pas autant dans la difficulté…