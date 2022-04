D1B: Malgré le flou, Mouscron aura tout donné jusqu’au bout

Poussé par un petit, mais en voix, contingent de supporters, le onze aligné avait envie de bien figurer dans ce que certains craignent être la dernière rencontre chez les pros du REM. L’équipe pouvait compter sur le retour de Lepoint pour assurer la bonne mentalité. On dit souvent qu’il n’existe plus de club-man. Pourtant, on a là un très beau!

Dans une disposition inédite, les Hurlus devaient prendre leur marque. Mandanda sortait deux grosses parades dans le premier quart d’heure. Par contre, il se faisait une grosse frayeur à la 14eà cause de son jeu au pied parfois perfectible. Entre-temps, le REMs’était procuré la plus belle opportunité par Vroman. Isolé au petit rectangle, sur un service de Chevalier, l’ailier plaçait au-dessus… La première mi-temps fut très rythmée. Waasland avait quelques occasions. Notamment un très beau coup-franc d’Hoggas, sorti par Mandanda. Mais le REMne s’en laissait pas compter. Chevalier ne pouvait cadrer alors qu’il était parfaitement isolé par Tainmont.

À la pause, Delavallée montait à la place de Mandanda, blessé. Le jeune portier devait rapidement se mettre en action et sortait un face-à-face devant Costa, son ancien coéquipier. Il passait également très proche de sortir le penalty de Maderner à la 56e (1-0). Un coup de réparation bêtement concédé par Simba qui faisait preuve de trop de fougue… La soirée du malheureux défenseur central se poursuivait mal. Il intervenait mal sur un centre et poussait dans ses propres filets…

Il restait alors 20 minutes mais on savait que le match était joué. Les locaux. Toutefois, les Hurlus auraient mérité d’inscrire au moins un but. Mais on ne peut pas leur reproche de s’être donné encore une fois malgré tout ce que le groupe doit subir.

Avec cette 14edéfaite, le matricule 216 met un terme à une saison éreintante sur le plan mental.

C’est désormais une autre compétition qui rentre dans la dernière ligne droite: celle en coulisse. Le club a jusqu’à mardi pour voir s’il part en appel au C-Sar pour tenter d’obtenir sa licence pour le football professionnel. À l’heure actuelle, ce n’était pas encore certain. Ces derniers jours, des réunions se sont enchaînées. La Ville serait notamment prête à apporter son aide pour sauver la structure. Une dernière offre serait encore sur la table. Sera-ce suffisant?Le temps presse. Mais chez les plus fervents, on veut encore croire à une résurrection miraculeuse en ce week-end pascal!

«Merci Mouscron!»

©-Com

Alors que le coup de sifflet final venait d’être sifflé, les joueurs sont allés voir leurs supporters pour les remercier du soutien. En espérant que ce ne soit pas la dernière fois… Après le maintenant traditionnel "Lopez, casse-toi de chez nous", on a eu le droit à un beau partage avec des "Merci Mouscron" et "Vive le club". Image très sympa, Nick Gillekens, qui rejoindra Westerlo, a demandé à être pris en photo avec le kop. Un beau souvenir pour le joueur et pour les supporters.