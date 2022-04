Une sculpture sur le bord des pavés de Paris-Roubaix

Et plus que le sportif, le Monument cycliste est également une belle opportunité de mettre en valeur la région et son patrimoine. À la télévision, on pourrait même avoir un aperçu de l’œuvre de Renaud Masquelier. Installée ce vendredi à l’initiative de la mairie de Willems, la sculpture en hommage au sport cycliste mérite le coup d’œil à l’entrée du secteur pavé numéro 2 de Parix-Roubaix. La fresque longue de 5 mètres 40 et haute de plus de deux mètres, représente de façon stylisée un groupe de six coureurs. Résolument contemporaine et déstructurée, cette sculpture permettre à l’imagination de chacun de lui donner vie. L’artiste, bercé par les souvenirs de l’épreuve dans sa plus tendre enfance, n’en est pas à son coup d’essai puisque c’est déjà sa 4e création qui se retrouve sur le parcours de la classique. Le plus gros pavé du monde, visible depuis 2013 au moulin de Vertain à Templeuve-en-Pévèle, était déjà réalisé par le citoyen de Bachy.