P1: Le Pays Blanc doit plier sa saison

Gilly est également concerné par le maintien. Un déplacement à Péruwelz ne devrait pas le rassurer. Mais comme le rappelle Manu Debliqui, le CQ de la Verte Chasse, le Péruwelz de P1 n’est plus tout à fait lui-même. "Une fois de plus, il faudra jongler entre la P1, la P2 et même l’équipe réserve! Dans ces conditions, l’arbitrage de la descente est difficile à anticiper car les différents effectifs péruwelziens ne sont pas encore connus."

Toujours en lice pour le tour final, Ransart attend Belœil de pied ferme. De plus, il se susurre que les clubs carolos sont plus solidaires à l’encontre de Monceau que ne le sont les clubs "wapi" à l’égard de Belœil et Molenbaix. Bref, samedi soir, l’Union ne devra compter que sur elle-même. "Les deux équipes doivent gagner. Nous allons jouer le coup à fond face à une très belle équipe de Belœil. Pour ce qui est de Monceau, cela ne regarde pas Ransart", clame Laurent Castellana.

"Depuis qu’il a changé d’entraîneur, Ransart joue peut-être moins bien mais gagne plus de points. La rencontre risque donc d’être très difficile. Mais nous espérons continuer à mettre la pression sur nos deux concurrents pour le titre", indique Luc Paul, le T2 belœillois.

Auréolé de son succès à domicile, Biévène a-t-il repris du poil de la bête avant de se déplacer à Molenbaix? Ronny Roelen a déjà prévenu qu’il s’y rend avec un effectif plus complet pour y faire bonne figure. "On s’était habitué à une certaine réalité mais force est de reconnaître que la semaine passe un peu mieux quand on gagne le week-end. C’est surtout bon pour le moral. Maintenant, nous savons que nous nous rendons chez une grosse pointure qui va se battre jusqu’au bout pour le titre. Face à elle, nous allons faire de notre mieux pour l’ennuyer le plus longtemps possible. Sera-ce cinq minutes, un quart d’heure ou plus, on verra bien", sourit Ronny Roelen.

Un avertissement qui ne surprend pas du tout Charly Vanherpe. "Nous avons déjà averti les joueurs qu’il ne suffirait pas de paraître parce que Biévène est déjà en deuxième provinciale. Cela sent le match piège à plein nez et nous devrons afficher le plus grand sérieux si nous ne voulons pas connaître une déconvenue décevante. Chaque match doit être joué et ce n’est pas le moment de relâcher à trois rencontres de la fin de la phase classique."