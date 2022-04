La quatrième place était en jeu entre Dottignies 1 et Léaucourt 1. La lute a été acharnée durant les deux premières séries clôturées sur une égalité parfaite (7-5 et 4-6). La partie se joue au onzième bout, les Hérinnois laissant trois points aux Dottigniens, différence qu’ils ne pourront résorber (5-2). Léaucourt 1 conserve la quatrième place.

Léaucourt 2 recevait Kain 1 dans une rencontre de milieu de classement. Si les Hérinnois prennent les commandes, les Kainois restent dans leur sillage après dix bouts (6-5 et 5-3). Mais les locaux terminent la lutte en force pour l’emporter plus largement que les échanges ne l’indiquent (9-1).

L'autre formation kainoise se rendait à Antoing pour une rencontre importante dans la lutte pour le maintien face à Flag. Les locaux sont pris à froid par une formation visiteuse vite dans le bain (2-11). Les Tontons Flagueurs réagissent mais ne comblent qu’une partie de leur retard (7-4). Mais le dernier mot reste kainois pour un succès mérité (2-3). Kain dépasse son opposant au classement et n’est plus reléguable.

Flag pouvait se reprendre en déplacement chez les Rouches Bourleux 1, dernier de la classe. Mais les Tontons Flagueurs n’affichaient pas une meilleure forme que le match précédent. La sanction fut même encore plus douloureuse pour les Antoiniens qui héritent ainsi de la lanterne rouge (11-2, 6-3 et 5-0).

Les pointes de F. Duprez, capitaine de Kain 2, on fait la différence face à Dottignies 2 qui a manqué singulièrement de réussite pour enlever une série honorifique (4-2, 7-1 et 4-1). Victoire logique mais score forcé dans les chiffres.

En division 2, c’était le choc au sommet entre Escanaffles et le Café français, les deux prochains montants en D1. Les Cellois se sont imposés d’une petite unité malgré le retour antoinien en fin de rencontre (6-5, 7-2 et 1-6). Un succès local qui pourrait lui permettre de terminer le championnat à égalité de points avec Café français.

Café français a conforté sa place de leader face à Camargue 2. Si les Hérinnois se sont bien défendus, ils n’ont rien pu faire face à la domination constante antoinienne (8-2, 6-3 et 4-1).

Les Camarades Bourleux de Bailleul ont conforté leur troisième place du classement en battant AB Hérinnes 1, quatrième. Si ce dernier a remporté deux séries sur trois, la seconde leur a été fatale (5-2, 1-9 et 4-3).

La logique a été respectée entre Léaucourt 3 et la Concorde. Mais ce ne fut pas sans mal pour les Hérinnois face aux Pottois qui menaient au terme des deux premières séries avant de craquer en fin de rencontre (5-3, 3-9 et 12-0).

AB Hérinnes 2 (3-6, 4-6 et 1-4) et les Amis de la Boule de Bailleul (4-5, 12-0 et 2-4) ont remporté leur duel face à Rouches Bourleux 2 et Pottes.