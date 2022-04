Enfin une Ronde de Mouscron en public

Au programme de la journée, on retrouvera une nouvelle fois le Grand Prix Alfred Gadenne, réservé aux dames. 175 coureuses sont attendues au départ, réparties en 25 équipes. Rappelons que l’année passée, l’Italienne, Chiara Consini, s’était imposée. Elle sera de nouveau présente et sera une nouvelle fois l’une des grandes favorites. Rappelons que l’affiliée de l’équipe Valcar-Travel&Service est montée en puissance depuis son passage en terres hurlues. Elle a notamment terminé 2ede la dernière édition du Samyn! Au rayon plus régional, on retrouvera au départ Alana Castrique et Marion Norbert-Riberolle.

Le peloton aura à parcourir 127 kilomètres, répartis en 12 tours. Le parcours le mènera sur les villages de Dottignies, Herseaux et Luingne avant une arrivée sur la Grand-Place quasi flambant neuve. Le départ sera donné à 14h.

Les jeunes à l’honneur

La pandémie mondiale étant moins contraignante que les autres années, Jean-Luc Vandenbroucke et son équipe peuvent (enfin) organiser l’autre course qui leur tenait tant à cœur: celle destinée aux jeunes. Le Grand-Prix Damien Yzerbyt, rassemblera une cinquantaine de juniors. Certains locaux sont déjà annoncés au départ. On pense à Jasper Frankish ou à Arthur Lowagie par exemple. Le peloton se départagera sur un parcours de 92 km réparti en douze tours, entièrement dans la ville. Le départ sera donné à 10h.

Un concert pour finir en beauté

Avec cette double course, Mouscron va enfin revivre la passion et le partage que seule une épreuve cycliste peut offrir. L’organisation espère un beau succès populaire afin de faire encore grandir l’événement dans le futur. Àterme, Jean-Luc Vandenbroucke espère bien attirer plus d’équipes du World Tour.

La Ville veut également profiter de l’occasion pour démontrer une nouvelle fois le sens de la fête qui règne en cité des Hurlus. C’est ainsi qu’un concert sera organisé après les arrivées. Juste après les cérémonies protocolaires, le groupe "Génération Sixties" prendra le relais sur les planches pour permettre à tous de faire la fête. Et de terminer en beauté un long week-end où la Petite Reine sera la vedette après le Paris-Roubaix de la veille.