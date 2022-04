Avant Dottignies - Estaimpuis| "Un derby, c'est toujours chouette à jouer", avoue Jérémy Ramon

Cette bénédiction, le club dottignien la doit en partie au règlement de l’AWBB. " Pour être tout à fait honnête, l’envie de rejouer m’a envahi lors d’une soirée passée en famille au Boulevard du Champ d’Aviation à Herseaux. J’avais stoppé le basket à contrecœur car mon dos et mes genoux me faisaient trop souffrir. Puis ce soir-là, nous avons assisté aux rencontres de P4 puis P2 et même mon épouse a apprécié ce moment. C’est pourquoi elle m’a encouragé à rechausser les baskets. À la base, je voulais donc revenir sur les parquets avec un maillot de la "Frat" puisqu’on m’avait proposé d’y reprendre les entraînements avec l’équipe A, mais les transferts administratifs ne sont plus autorisés après le mois de décembre, et j’étais toujours affilié à la JS Dottignies. Son président Thierry Vanmeerhaeghe s’est donc empressé de m’appeler une semaine plus tard pour me demander de venir renforcer l’équipe B, engagée dans une lutte pour le maintien en P3. J’ai directement accepté ", explique Jérémy.

Résultat, la JS a enchaîné trois précieuses victoires contre Cuesmes et Boussu, passant même à un cheveu d’un succès de prestige face à Leuze. Une victoire ce soir face à l’ASTEK C, ou un résultat positif demain contre Estaimpuis, et la JS B prolongera son bail dans la division.

«On veut gagner les deux»

" Un doublé ce week-end serait même idéal pour souffler un bon coup . Cette jeune équipe ne mérite pas de descendre et je suis ravi de les avoir rejoints pour apporter une touche d’expérience. Si je devais choisir, je préférerais gagner demain car il s’agit d’un derby, d’autant plus chouette à jouer qu’il pourrait s’avérer décisif", ajoute "Jérém", qui ne sait pas de quoi son avenir sera fait, alors qu’un autre Ramon, Benjamin, coachera les "B" de la "Frat" la saison prochaine en P3. " C’est très difficile de choisir, entre des jeunes prometteurs à épauler à Dottignies, ou des copains de mon âge à retrouver à Herseaux."

On se souvient que le report de ce derby initialement programmé le samedi des finales de coupe avait causé un peu de rififi. Tout rentrera donc dans l’ordre demain à l’occasion de cette rencontre cruciale. " Les Estaimpuisiens se renforceront probablement avec l’un ou l’autre gars de l’équipe A, ça promet d’être chaud" . Sauf que les "Sang et or" auront déjà deux matches dans les jambes pour certains d’entre eux (voir ci-contre). Toujours en P3, Ellignies reçoit ce soir Boussu pour conforter sa 3eplace.

Les "Sang et or" de Stéphane Mévis n’auront pas une minute pour souffler d’ici la fin de campagne. Une double confrontation capitale les attend dès cet après-midi. " On jouera en effet un match important pour le titre contre Frameries en U21 avant d’accueillir Erquelinnes en P1 , note le coach estaimpuisien, encore auteur d’une brillante campagne à tous les niveaux. Il ne s’agit pas de gâcher maintenant tous les efforts fournis pour atteindre nos objectifs. Chez les juniors, nous terminerons chez notre dauphin flénusien en espérant sabrer le champagne avant de croiser le champion de la série B, Pont-de-Loup, pour prendre notre revanche après la finale de coupe perdue dernièrement. En seniors, notre ticket pour les play-off sera sans doute attribué au terme de l’ultime déplacement à Fleurus, à moins que nous ne créions une énorme surprise en battant Colfontaine à la maison dans une semaine." L’ASTEK B recevait Luttre hier, alors qu’en P2, on pointe également un derby très intéressant ce soir entre Blaton et Stambruges.