Une belle réplique tournaisienne face aux jeunes Hurlus en amical

Après le repos et les montées de Gallo, Baudry et Ze, on s’est procuré plusieurs possibilités avec une tête de Piéraert et Hssaine. Marigard a mis fin à un cafouillage suite à un corner à cinq minutes de la fin pour égaliser. C’est le genre de match intéressant surtout vu les joueurs absents. On voit la mentalité de chacun et sur qui on peut compter."

Alors que les Sangs et Or vont jouer leur participation au tour final à Tamines et contre Aische, c’est essentiel de dénombrer les forces…

L’équipe alignée: Gianquinto, Holuigue, Piéraert, Chaïbi (Baudry), Pio, El Ouahab, Hssaine (Gallo), Van Wynsberghe, Nadji, Marigard, Dembélé (Ze).